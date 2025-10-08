Doanh nghiệp chủ động ứng phó mưa bão

Từ cuối tháng 9/2025 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, kết hợp với hoàn lưu sau bão và việc các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Thác Bà, Na Hang đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực trên địa bàn xã Đoan Hùng đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở, đặc biệt là tại các khu sản xuất ven sông Chảy, sông Lô - nơi tập trung các doanh nghiệp chế biến gỗ và sản xuất ván ép.

Hàng hoá của doanh nghiệp đã được di chuyển lên vị trí mặt đê

Khác với những thiệt hại nặng nề của năm 2024, năm nay, nhờ chủ động các biện pháp ứng phó, các doanh nghiệp trên địa bàn đã kịp thời di dời máy móc, nguyên vật liệu và hàng hóa đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại đáng kể và nhanh chóng ổn định sản xuất sau thiên tai.

Theo thống kê, trong đợt hoàn lưu bão Yagi năm 2024, nước sông lên cao đột ngột đã cuốn trôi nhiều tài sản, thiết bị máy móc của các doanh nghiệp, gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế này, khi bão số 10 và 11 được dự báo có lượng mưa lớn diện rộng (từ 100-300mm), các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với UBND xã Đoan Hùng, để xây dựng phương án phòng chống thiên tai cụ thể, sát thực tế.

Thiết bị máy móc đã được di dời ra khỏi xưởng sản xuất

Đồng chí Lâm Trần Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng cho biết: “Ngay từ khi có dự báo mưa lớn, xã đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo người dân và doanh nghiệp triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa. Nhờ đó, toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất đã được di chuyển đến vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại xuống mức thấp nhất”.

Thực tế tại hiện trường cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và đoàn kết. Ông Nguyễn Tiến Hải - Phụ trách sản xuất xưởng ván ép, Công ty TMCP Toàn Thắng chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ thiệt hại nặng nề năm ngoái, năm nay chúng tôi đã sớm triển khai phương án phòng chống lũ lụt. Ngay khi nhận được thông báo từ chính quyền, doanh nghiệp đã chỉ đạo người lao động di chuyển thiết bị, hàng hóa lên vị trí cao, đồng thời huy động các phương tiện, xe nâng và nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp bạn trong khu vực. Ước tính, khoảng 2.000m3 hàng hóa, trị giá từ 6-7 tỷ đồng đã được bảo vệ an toàn trước khi lũ về”.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, việc chủ động xây dựng kịch bản ứng phó từ sớm, đầu tư cho phương tiện, nhân lực phòng chống thiên tai sẽ là “lá chắn” hiệu quả, bảo vệ sản xuất và tài sản của doanh nghiệp. Đặc biệt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và doanh nghiệp tại Đoan Hùng là mô hình cần được nhân rộng. Đây là bài học quý giá trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Anh Thơ