Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 3

{title}
{publish}
{head}
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thuộc câu lạc bộ Trái tim nhân ái đã chủ động kích hoạt phương án sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu người dân trong và ngoài tỉnh.
Câu lạc bộ Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ giúp đỡ người dân trong cơn bão YAGI năm 2024.
Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thuộc CLB Trái tim nhân ái được thành lập vào năm 2017 với tổng 25 thành viên. Theo thông tin từ anh Hà Minh Tân - Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái cho biết: "Hiện các phương tiện như: Xe cứu thương, phương tiện cứu hộ, áo phao, cano... đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu".
Trong thời gian bão đổ bộ, các thành viên của đội sẽ thường trực 24/24, sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân để kịp thời hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cấp cứu cũng như giúp đỡ người bị nạn di chuyển đến nơi an toàn.
Các phương tiện như: xe cứu thương, áo phao, cano..., đã được chuẩn bị kỹ và sẵn sàng ứng cứu người dân khi cần.
Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ hoạt động với phương châm “không ngại gian khó, kịp thời cứu giúp” đã nhiều lần tham gia ứng cứu bão lũ, tai nạn giao thông và các tình huống khẩn cấp trong và ngoài tỉnh. Sự vào cuộc nhanh chóng, đầy trách nhiệm của đội là nguồn động viên lớn đối với người dân trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay.
Người dân có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên phụ trách khi cần hỗ trợ:
Bảo Thoa
baophutho.vn Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng...
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp...
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.
baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...
baophutho.vn Hướng tới Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 21/7, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động tri ân...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), chiều 21/7, lãnh đạo xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác của xã đã khẩn trương...
baophutho.vn Hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) , chiều 21/7, tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, khu...
baophutho.vn Ngày 20/7, tại 148 xã, phường trên địa bàn toản tỉnh, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chung tay...