Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thuộc câu lạc bộ Trái tim nhân ái đã chủ động kích hoạt phương án sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu người dân trong và ngoài tỉnh.

Câu lạc bộ Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ giúp đỡ người dân trong cơn bão YAGI năm 2024.

Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thuộc CLB Trái tim nhân ái được thành lập vào năm 2017 với tổng 25 thành viên. Theo thông tin từ anh Hà Minh Tân - Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái cho biết: "Hiện các phương tiện như: Xe cứu thương, phương tiện cứu hộ, áo phao, cano... đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu".

Trong thời gian bão đổ bộ, các thành viên của đội sẽ thường trực 24/24, sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân để kịp thời hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cấp cứu cũng như giúp đỡ người bị nạn di chuyển đến nơi an toàn.

Các phương tiện như: xe cứu thương, áo phao, cano..., đã được chuẩn bị kỹ và sẵn sàng ứng cứu người dân khi cần.

Đội cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ hoạt động với phương châm “không ngại gian khó, kịp thời cứu giúp” đã nhiều lần tham gia ứng cứu bão lũ, tai nạn giao thông và các tình huống khẩn cấp trong và ngoài tỉnh. Sự vào cuộc nhanh chóng, đầy trách nhiệm của đội là nguồn động viên lớn đối với người dân trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên phụ trách khi cần hỗ trợ:

  • Anh Hà Minh Tân - Chủ nhiệm CLB, Đội trưởng: 0984 036 930

  • Anh Hà Tiến Mạnh - Phó Chủ nhiệm, Đội phó: 0852 034 888

  • Anh Đặng Quyết Tiến: 0899 821 997

  • Anh Nguyễn Văn Tuấn: 0388 330 195

