Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, bài bản với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Buổi huấn luyện cho lãnh đạo cấp xã về công tác phòng cháy, chữa cháy và các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp đặt ra ngày càng cao, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ tuyên truyền và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đó, Hội đồng PBGDPL tỉnh và các đơn vị thành viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Nhiều lớp tập huấn chuyên sâu được tổ chức, hướng trực tiếp vào những lĩnh vực thiết yếu, sát với yêu cầu thực tiễn. Tiêu biểu như các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) dành cho lãnh đạo cấp xã; tập huấn kỹ năng PBGDPL và truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tập huấn viên hòa giải ở cơ sở; công chức pháp chế các sở, ngành và cán bộ tư pháp. Qua đó, không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, bảo đảm pháp luật được triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, việc tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lãnh đạo cấp xã về các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH và trách nhiệm quản lý nhà nước đã giúp nâng cao rõ rệt năng lực chỉ đạo, điều hành ở cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH ngày càng thiết thực, bền vững.

Là cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL. Toàn tỉnh hiện có 69 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hơn 3.165 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, tạo thành mạng lưới rộng khắp, trực tiếp đưa pháp luật đến với cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Thúy Vân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Sở vừa tổ chức hội nghị tập huấn về truyền thông chính sách mới cho hơn 300 cán bộ là đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên pháp luật với mong muốn nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách, đặc biệt là các chính sách có tác động lớn đến xã hội. Cách làm này giúp đưa pháp luật “đi trước một bước”, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ngay từ khi xây dựng và ban hành chính sách.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Phú Thọ.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác PBGDPL tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Nổi bật là việc Sở Tư pháp đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về công tác PBGDPL năm 2026, trong đó chú trọng tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử và các sự kiện chính trị quan trọng.

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” thu hút trên 12.000 lượt người tham gia; biên soạn hơn 77.000 tờ gấp pháp luật với các nội dung như: tổ chức hội nghị hiệp thương và giới thiệu người ứng cử; một số quy định về cử tri và vận động bầu cử; ngày bầu cử, nguyên tắc và thời gian bỏ phiếu... để cấp phát đến các cơ quan, thôn, tổ dân phố của 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện trên toàn tỉnh.

Với cách làm bài bản, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở, công tác PBGDPL đang thực sự trở thành “cầu nối” đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần hình thành thói quen “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng