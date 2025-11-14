Đổi mới giáo dục kỳ vọng từ giáo viên

Thầy giáo Hà Trung Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Long Cốc, xã Long Cốc đặc biệt ấn tượng với tinh thần đổi mới toàn diện nền giáo dục được thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Văn kiện cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giáo dục phổ thông. Từ nội dung khẳng định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” cho đến các định hướng đổi mới chương trình, phương pháp, kiểm tra đánh giá, tất cả đều thể hiện quyết tâm xây dựng một nền giáo dục mở, hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.

Thầy giáo Hà Trung Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Long Cốc, xã Long Cốc.

Thầy Hiếu tâm đắc với định hướng “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” được nêu trong dự thảo. Ở bậc THCS, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và năng lực thực hành cho học sinh là rất quan trọng. Văn kiện đã nói rõ việc giáo dục không chỉ dạy chữ, mà phải rèn người, điều này giúp học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và nhân cách. Đó là cách tiếp cận rất nhân văn và đúng hướng trong giai đoạn hiện nay.

Thầy Hiếu mong muốn văn kiện khi đi vào thực tiễn sẽ cụ thể hóa hơn những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và học sinh vùng khó khăn. Giáo viên chúng tôi rất đồng tình với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng để làm được điều đó, cần quan tâm hơn đến điều kiện dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, cơ hội bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng cần được thực hiện đồng bộ để chủ trương đổi mới giáo dục mà văn kiện đề ra thực sự đi vào cuộc sống.

Hạnh Thúy (ghi)