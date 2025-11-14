Đổi mới giáo dục kỳ vọng từ giáo viên

{title}
{publish}
{head}
Thầy giáo Hà Trung Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Long Cốc, xã Long Cốc đặc biệt ấn tượng với tinh thần đổi mới toàn diện nền giáo dục được thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Văn kiện cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giáo dục phổ thông. Từ nội dung khẳng định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” cho đến các định hướng đổi mới chương trình, phương pháp, kiểm tra đánh giá, tất cả đều thể hiện quyết tâm xây dựng một nền giáo dục mở, hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.
Thầy giáo Hà Trung Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Long Cốc, xã Long Cốc.
Thầy Hiếu tâm đắc với định hướng “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” được nêu trong dự thảo. Ở bậc THCS, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và năng lực thực hành cho học sinh là rất quan trọng. Văn kiện đã nói rõ việc giáo dục không chỉ dạy chữ, mà phải rèn người, điều này giúp học sinh phát triển hài hòa cả trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và nhân cách. Đó là cách tiếp cận rất nhân văn và đúng hướng trong giai đoạn hiện nay.
Thầy Hiếu mong muốn văn kiện khi đi vào thực tiễn sẽ cụ thể hóa hơn những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và học sinh vùng khó khăn. Giáo viên chúng tôi rất đồng tình với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng để làm được điều đó, cần quan tâm hơn đến điều kiện dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, cơ hội bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng cần được thực hiện đồng bộ để chủ trương đổi mới giáo dục mà văn kiện đề ra thực sự đi vào cuộc sống.
Hạnh Thúy (ghi)
Những luận điệu chống phá, kích động chia rẽ sẽ bị vô hiệu trước tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
baophutho.vn Sáng 14/11, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ...
baophutho.vn Sáng 14/11, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ...
baophutho.vn Ngày 14/11, cùng với các điểm cầu trong toàn tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...
Trong suốt chiều dài cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định con người là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, trong đó đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng...
baophutho.vn Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của...
Tại phiên họp lần thứ 60 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) diễn ra vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), một số tổ chức thiếu thiện chí như Human Rights Watch (HRW), Amnesty...