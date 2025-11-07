Đổi mới sáng tạo và vận hành linh hoạt - dấu ấn khác biệt của MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả yếu tố quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản. Báo cáo cho thấy MB đang khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam còn nhiều biến động.

Tính đến hết tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu hệ thống. Cùng với đó, dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt khoảng 962 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6%; trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, dư nợ cho vay SME tăng 18,5%, dư nợ bán lẻ tăng 15,8%. Những con số này thể hiện rõ vai trò chủ động của MB trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng

.

Doanh thu hoạt động (TOI) hợp nhất của MB trong 9 tháng đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng dịch vụ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với thu thuần dịch vụ tăng gần 40% so với cùng kỳ. Nhờ đó, MB không chỉ gia tăng quy mô mà còn đang nâng cao hiệu quả thu nhập ngoài lãi, một trong những định hướng mà ngân hàng đã sớm đề ra.

MB tiếp tục ghi nhận triển vọng tích cực trong huy động vốn khách hàng: tiền gửi khách hàng đạt khoảng 788 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm trước; trong đó tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán (CASA) đạt 292 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Việc giữ vững và nâng cao tỷ trọng CASA giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cải thiện cơ cấu vốn và tạo nền tảng cho biên lợi nhuận bền vững.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến thời điểm hiện tại, ngân hàng đang phục vụ 34 triệu khách hàng, ghi nhận hơn 9,6 tỷ giao dịch số trong 9 tháng đầu năm. Kênh số đã đóng góp gần 40% tổng doanh thu toàn hệ thống, cho thấy ngân hàng không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn thực hiện thành công định hướng “ngân hàng số” trong hoạt động kinh doanh.

Một trong những điểm nổi bật của MB trong 9 tháng đầu năm 2025 là khả năng kiểm soát rủi ro và nâng cao quản trị hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (hoàn thành 73% kế hoạch năm). Ngân hàng đã vận hành với chi phí quản trị được tối ưu hóa, với tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) đạt gần 27,9%, giảm gần 2,34% so với cùng kỳ năm trước.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 80%, cao hơn mức bình quân toàn ngành, thể hiện sự an toàn và chắc chắn trong nền tảng tài chính của ngân hàng.

Đại diện lãnh đạo MB chia sẻ: “Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro hiệu quả và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số đang phát huy rõ rệt. MB sẽ tiếp tục duy trì cân bằng giữa quy mô – hiệu quả – bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế”.

Với kết quả trên, MB khẳng định vị thế top đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam, không chỉ về quy mô mà còn về hiệu quả vận hành và công nghệ số. Đại diện MB cho biết, hướng đến hết năm 2025, mục tiêu của ngân hàng là mở rộng tín dụng có kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt là lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và bán lẻ.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều thách thức từ lãi suất, chi phí vốn, tới biến động tài chính toàn cầu, MB với nền tảng vững mạnh, năng lực quản trị tốt và chiến lược rõ ràng, đang được đánh giá là ngân hàng có khả năng vượt trội, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và khách hàng.