Đội tuyển U23 Singapore đến Phú Thọ sẵn sàng cho Vòng loại U23 châu Á 2026

Tối 1/9, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Firdaus Kassim đã tới Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ để sẵn sàng cho Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tặng hoa chào mừng Đội tuyển U23 Singapore đến thi đấu Vòng loại U23 châu Á.

Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư Tử đến với Phú Thọ sau chặng bay dài khoảng 4 tiếng từ Changi Singapore. Tại địa điểm lưu trú, thầy trò HLV Firdaus Kassim đã được Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ đón tiếp, tặng hoa chào mừng và chúc toàn đội thi đấu tốt tại Bảng C.

Để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á năm nay, HLV Firdaus Kassim đã mang theo 24 cầu thủ với nhiều gương mặt đang thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia S-League. Trong số này, đáng chú ý có cầu thủ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura - hậu vệ thuộc biên chế của CLB Albirex Niigata Singapore.

Các cầu thủ U23 Singapore đến Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ.

Mặc dù là đội bóng quốc tế đến Việt Nam muộn nhất so với U23 Bangladesh và U23 Yemen, song thầy trò HLV Firdaus Kassim cũng đã có chuyến tập huấn nhiều kết quả tích cực tại Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8. Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư Tử cũng đã hoà U23 Philippines và thắng U23 Malaysia ở 2 trận giao hữu vừa qua.

Các cầu thủ cho thấy sự thoải mái trước sự đón tiếp thân thiện và chu đáo từ Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ.

Ngày mai 2/9, thầy trò HLV Firdaus Kassim sẽ có buồi làm quen SVĐ Việt Trì - nơi diễn ra các trận thi đấu chính thức và sẽ có buổi tập duy nhất ngay sau đó tại sân tập Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ mới trước khi bước vào trận đấu khai màn tại Bảng C gặp Đội tuyển U23 Yemen vào lúc 16h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì.

Đại Nguyễn