Đón Bằng công nhận DTLS - văn hoá cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Bá

Sáng 27/9, xã Thanh Sơn đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Bá. Tới dự có lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo xã Thanh Sơn, Yên Sơn cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng cho đại diện dòng họ Nguyễn Bá

Nhà thờ Nguyễn Bá được UBND tỉnh công nhận từ tháng 6 năm 2025 toạ lạc tại khu Chiềng Nội (xã Thạch Khoán cũ), được xây dựng từ lâu đời để thờ phụng tổ tiên, là nơi gắn kết cộng đồng, hun đúc truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Qua nhiều biến cố, công trình từng bị tàn phá nhưng con cháu dòng họ đã kiên trì trùng tu, bảo tồn; đặc biệt, năm 2004 được xây dựng lại theo kiến trúc truyền thống và tiếp tục tu bổ, mở rộng trong những năm gần đây.

Việc được công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh là niềm vinh dự lớn của dòng họ Nguyễn Bá, đồng thời là trách nhiệm chung trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Nhân dịp này, dòng họ đã phát động phong trào thi đua khuyến học, khen thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

