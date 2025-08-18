Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h00’ hôm nay 18/8

Ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633 về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h00’ ngày 18/8.

Theo đó, hồi 7h00’ ngày 18/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,96m, mực nước hạ lưu 13,78m, lưu lượng về hồ 428 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.426 m3/s.

Thuỷ điện Hoà Bình thời điểm mở 2 cửa xả đáy sáng 18/8.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922 ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 18/8.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cẩm Lệ