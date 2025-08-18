Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h00’ hôm nay 18/8

Ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633 về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h00’ ngày 18/8.

Theo đó, hồi 7h00’ ngày 18/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,96m, mực nước hạ lưu 13,78m, lưu lượng về hồ 428 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.426 m3/s.

Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 18h00’ hôm nay 18/8

Thuỷ điện Hoà Bình thời điểm mở 2 cửa xả đáy sáng 18/8.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922 ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 18/8.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Nông nghiệp Môi trường Thủ tướng chính phủ Sông Hồng Phòng chống thiên tai Công điện Mực nước Công trình Bộ trưởng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng

Lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng
2025-08-19 13:16:00

baophutho.vn Ngày 19/8, tại xã Yên Phú, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên

Khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên
2025-08-19 12:56:00

baophutho.vn Sáng 19/8, Tập đoàn CNCTech tổ chức khởi công Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên. Đây là một trong 250 công trình, dự án được khởi công,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long