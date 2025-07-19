Đóng 2 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình

Ngày 19/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công điện số 4592 gửi Giám đốc Thủy điện Hòa Bình về việc thực hiện đóng 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Thủy điện Hòa Bình đóng 2 cửa xả đáy do lưu lượng nước về hạ du lớn.

Vào hồi 8 giờ hôm nay, mực nước ở thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,74m; mực nước hạ lưu 14,61m; lưu lượng về hồ 14,61m; tổng lưu lượng nước về hạ du 6.942 m3/s (hiện hồ đang mở 3 cửa xả đáy). Do đó, lãnh đạo Bộ NN&MT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ hôm nay (19/7) và đóng tiếp 1 cửa xả đáy vào lúc 7 giờ ngày 20/7.

Bộ NN&MT yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa; kịp thời báo cáo về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cũng trong sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 4593 gửi UBND các tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình), đề nghị tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên báo cáo kịp thời các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ NN&MT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trường Quân