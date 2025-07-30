Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dương Bắc lần thứ I

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Tam Dương Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tam Dương Bắc cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,31%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo toàn diện.

Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi 16 chỉ tiêu chủ yếu, với các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - giáo dục.

Đồng thời, đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, thúc đẩy phát triển công nghiệp, du lịch - dịch vụ; đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tam Dương Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần đề ra những biện pháp có tính quyết liệt, khả thi để sớm khắc phục những hạn chế đã nêu. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất đi đôi với đề cao trách nhiệm.

Tập trung nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức với cơ cấu phù hợp, đảm bảo yêu cầu và có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện, nâng cao chất lượng góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Dương Bắc ra mắt Đại hội.

Thực hiện tốt các khâu đột phá gắn với nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tối đa lợi thế địa phương, nhất là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, giá trị gia tăng cao. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ phát triển rừng và làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Quan tâm phát triển văn hóa tương đồng với phát triển kinh tế; chú trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Sớm ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ, đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, CCVC và Nhân dân để Nghị quyết đại hội Đảng bộ sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định BCH, BTV Đảng ủy xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thành Chung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga