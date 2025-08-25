Đồng chí Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM

Quyết định được trao sáng 25-8 tại Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tổ chức ở hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương - công bố quyết định.

Cụ thể, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành

Đồng chí Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đồng chí là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí và cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình hơn 30 năm công tác, đồng chí Trần Lưu Quang trải qua nhiều cương vị, lãnh đạo nhiều địa phương và giữ các vị trí quan trọng tại Chính phủ, Trung ương Đảng.

Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, với đồng chí Trần Lưu Quang là sự trở về, nối tiếp công việc lãnh đạo tại Thành ủy TP Hồ Chí Minh, khi đồng chí từng giữ cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, từ tháng 2-2019 đến tháng 6-2021.

Trước đó, từ năm 2015 đến 2019, đồng chí Trần Lưu Quang là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đây cũng là nơi đồng chí công tác 25 năm, là cán bộ đi lên từ cơ sở và lần lượt giữ các chức vụ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Trảng Bảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đến tháng 6-2021, bề dày công tác, lãnh đạo địa phương của đồng chí Trần Lưu Quang được nối tiếp khi Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Giữ cương vị quan trọng tại Trung ương

Sau quá trình công tác, lãnh đạo tại Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, vào tháng 1-2023, đồng chí Trần Lưu Quang bắt đầu đảm nhiệm công tác tại Trung ương. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8-2024, đồng chí Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị phân công vai trò quan trọng tại cơ quan Đảng, với cương vị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 3-2-2025, Ban Kinh tế Trung ương được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho đến nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (giữa) trao hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Đồng chí Trần Lưu Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh đặc biệt quan trọng với TP Hồ Chí Minh và cả nước. Trong đó, cùng với các tỉnh thành, TP Hồ Chí Minh vừa được mở rộng, sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thành TP Hồ Chí Minh mới, mở rộng không gian phát triển.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị cũng ban hành bộ tứ Nghị quyết quan trọng, chiến lược, gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Đây là những Nghị quyết trụ cột, có sự tham gia xây dựng của Ban Kinh tế trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trong vai trò Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục cùng TP Hồ Chí Minh hiện thực hóa chính sách, giữ vai trò đầu tàu, tiên phong của cả nước.

Nguồn tuoitre.vn