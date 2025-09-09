Đồng hành cùng Nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ các cấp đã nhanh chóng đồng hành cùng Nhân dân theo tinh thần không chờ đợi người dân “”đi tìm“” mà chủ động “”đi tới“”, gần dân, sát dân, sâu sát thực tế, lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Điều này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và phương châm phục vụ tận tâm, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Chủ động gần dân, sát dân

Trung Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, có 6.200 nhân khẩu, trong đó, gần 100% là đồng bào thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 17%. Ngay khi được phân công về xã, thay vì nghe báo cáo qua văn bản, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Hải Nam đã cùng cán bộ trực tiếp xuống từng thôn bản, khu dân cư để tìm hiểu đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ngay sau đó, Đảng ủy xã giao trách nhiệm cho từng đồng chí đảng ủy viên nắm bắt đơn vị, địa bàn, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân. Trong đó, tập trung giải quyết vướng mắc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát huy lợi thế đồi rừng, trọng tâm là phát triển cây quế và cây dược liệu, khai thác hiệu quả du lịch sinh thái, cộng đồng, nền tảng là Khu du lịch sinh thái hồ Ngòi Giành...

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Hải Nam cho biết: Phải trực tiếp xuống làm việc với bà con để nhìn tận mắt, nghe tận tai các vấn đề trên địa bàn, đồng thời cùng bà con bàn cách tháo gỡ khó khăn, kịp thời đề xuất chính sách phù hợp, phát huy, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả...

Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Đinh Hải Nam (thứ 3 từ trái sang) thăm, làm việc với người dân khu Ngọt.

Tinh thần gần dân, sát dân càng được thể hiện rõ trong những tình huống khẩn cấp. Đơn cử như ở xã Mường Động, trong những ngày qua, trước diễn biến bất thường của mưa bão, 78 hộ, 312 khẩu tại 15 xóm nằm trong vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được vận động di dời về nơi tránh trú an toàn. Ngay sau khi nhận tin báo về những dấu hiệu bất thường, lãnh đạo xã Mường Động đã trực tiếp có mặt tại các điểm có nguy cơ sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó. Ngay sau đó, 6 quyết định di dời khẩn cấp 78 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở được ban hành. Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, ổn định chỗ ở tạm thời.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long, Chủ tịch UBND xã Mường Động cho biết: Việc khẩn trương di chuyển dân cư là giải pháp cấp thiết khi nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực ở mức báo động, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra bất ngờ.

Thực hiện Công điện số 149/CĐ-TTg, ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh đã khẩn trương bổ sung gần 400 tỷ đồng. Đến chiều ngày 1/9, gần 4 triệu dân trên địa bàn đã nhận được món quà đầy ý nghĩa. Để món quà đến tay người dân sớm nhất, nhanh nhất, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, từ lãnh đạo, cán bộ xã, phường, lực lượng công an, tổ trưởng dân phố... đều gác lại niềm vui riêng trong những ngày nghỉ để hoàn thành nghĩa vụ với Nhân dân. Phải để mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được nhận quà trước ngày Quốc khánh không chỉ là về tiến độ, mà còn là cam kết về công bằng và trách nhiệm của chính quyền cơ sở luôn gần dân, sát dân, khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc”.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của Nhân dân”, phải “giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng”. Để giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã đến thăm hai xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của tỉnh là Trung Sơn và Đức Nhàn.

Dân no ấm, địa bàn ổn định là điều kiện để phát triển kinh tế nên khi tới thăm, kiểm tra tại các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải xác định các giải pháp phù hợp với đặc thù địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ đạo các sở, ngành liên quan dành nguồn lực, ưu tiên cải thiện tình trạng giao thông, khắc phục vấn đề sạt lở phục vụ đời sống người dân, tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh của từng vùng như: Kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây quế, các sản phẩm đặc trưng từ cây quế, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm cây quế Trung Sơn. Quy hoạch vùng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế và gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương; phát triển hạ tầng giao thông kết nối, coi trọng bản sắc văn hóa là nguồn lực cho sự phát triển ở Đức Nhàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình công tác và tổ chức các đoàn xuống các địa phương... trực tiếp kiểm tra, lắng nghe phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình phục vụ, giải quyết những vấn đề của người dân, doanh nghiệp; chủ động bám, nắm chắc tình hình cơ sở, không để xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ... Qua quá trình bám sát cơ sở, nhiều đề nghị cần tháo gỡ trong quá trình vận hành bộ máy mới của các địa phương được tổng hợp, kiến nghị lên các cấp.

Không chỉ sâu sát tại cơ sở, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh còn thường xuyên tiếp, đối thoại với Nhân dân nhằm hiện thực hóa quyền dân chủ của công dân, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Định kỳ hàng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân vào ngày 25; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân vào ngày 10. Qua công tác tiếp công dân giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp nhận những thông tin phản hồi từ thực tế, những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, từ đó đề ra chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng niềm tin, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Ngọc Tuấn