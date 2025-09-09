Đồng hành đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành yêu cầu cấp thiết. Góp phần vào nhiệm vụ đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình (phường Dân Chủ) đã và đang khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo uy tín, với nhiều chính sách ưu tiên để mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.

Hiện nhà trường có gần 1.000 học sinh, sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp, trong đó 90% là con em dân tộc thiểu số ở xã, phường trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Ngay từ khâu tuyển sinh, nhà trường đã có những chính sách đặc thù, ưu tiên cho các đối tượng: thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh các dân tộc ít người ở khu vực 135; học sinh tốt nghiệp các trường phổ thông dân tộc nội trú...

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Nhờ chính sách này, nhiều em vốn có hoàn cảnh khó khăn, ít cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp đã được tiếp sức đến trường, theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thầy giáo Lê Thanh Hải Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chất lượng tuyển sinh, đào tạo được nâng cao; quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp tục được khẳng định; hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được triển khai đồng bộ; các hoạt động hỗ trợ, chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Nhà trường đào tạo theo hướng “thực học - thực hành - thực nghiệp”.

Đặc biệt, năm học 2024 - 2025, nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 230 học sinh, sinh viên, gồm: 19 sinh viên trình độ cao đẳng, 191 học sinh trình độ trung cấp và 20 học viên trình độ sơ cấp (trong đó, tỷ lệ học sinh DTTS trên 85%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 92%, trong đó loại khá, giỏi chiếm 50%.

Bên cạnh đó, trường đã tổ chức và thực hiện đào tạo văn hóa GDTX cấp THPT cho 424 học sinh là đối tượng tốt nghiệp THCS theo Đề án 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 174/177 học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia, đạt tỷ lệ 98,3%.

Không chỉ mở rộng cơ hội học tập, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình còn chú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “thực học - thực hành - thực nghiệp”. Các ngành nghề trọng điểm như: Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Vận hành máy thi công nền, Quản trị mạng máy tính, Hướng dẫn du lịch... đều được gắn với thực tiễn, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường lao động. Nhà trường xác định không chỉ dạy nghề, mà còn đồng hành cùng các em trong hành trình lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm bền vững. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 70%, trong đó nhiều em là người dân tộc thiểu số đã trở thành kỹ thuật viên, cán bộ quản lý tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.”

Được học tập trong môi trường thân thiện, gắn bó, sinh viên dân tộc thiểu số ngày càng tự tin hơn. Em Bùi Hoàng Hải, dân tộc Mường, xã Cao Sơn đang học năm thứ hai ngành Công nghệ ô tô, chia sẻ: “Nhà em thuộc diện cận nghèo, nếu không có chính sách ưu tiên thì em khó có thể đi học. Vào trường, em được thầy cô quan tâm, có cơ hội học nghề mình yêu thích. Em mong sau này có thể làm việc tại các xưởng sửa chữa ô tô lớn để giúp đỡ gia đình.”

Song hành với các thành tích chuyên môn, tập thể nhà trường luôn lấy chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây không chỉ là phong trào mà còn định hình lối sống, cách làm việc của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Ngành Công nghệ ô tô được nhiều sinh viên lựa chọn theo học và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Thực tế cho thấy, nhiều thế hệ sinh viên dân tộc thiểu số trưởng thành từ mái trường này đã trở thành lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, góp phần phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ trong tỉnh và khu vực. Họ không chỉ giúp kinh tế gia đình khấm khá hơn, mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Với phương châm “Trao cơ hội - dựng tương lai”, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Những chính sách ưu tiên thiết thực, mô hình đào tạo gắn thực tiễn và sự đồng hành của đội ngũ thầy cô giáo đã, đang tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hồng Duyên