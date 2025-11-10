Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ:

Đồng hành với người lao động

Thời gian qua, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức ông đoàn luôn đồng hành với người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch của đơn vị.

PC Phú Thọ hiện có 2.140 đoàn viên công đoàn thuộc 30 công đoàn cơ sở thành viên, trong đó đoàn viên là đảng viên chiếm hơn 50%. Giai đoạn 2021 - 2025, Công đoàn PC Phú Thọ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, với trọng tâm là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát triển mạnh mẽ, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm, tỷ lệ đoàn viên đạt hơn 95% tổng số lao động... Tổ chức công đoàn đã khẳng định được vai trò, vị thế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững của PC Phú Thọ.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Hòa Bình tổ chức “Bữa cơm Công đoàn năm 2025” cho người lao động.

Để phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn PC Phú Thọ tập trung xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có trình độ, bản lĩnh, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới; tạo môi trường làm việc an toàn, dân chủ, đoàn kết; đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Đặc biệt, Công đoàn PC Phú Thọ luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, bộ phận chuyên môn để triển khai các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2025, điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,5%/năm, giảm tổn thất điện năng xuống còn 3,8% năm 2025, doanh thu hằng năm tăng bình quân 12 - 13%, các chỉ tiêu kỹ thuật và dịch vụ khách hàng đều vượt kế hoạch được giao. Công tác an toàn lao động được quan tâm thường xuyên, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị bằng công cụ số, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tích cực chăm lo đời sống người lao động, tổ chức công đoàn thực hiện nhiều chương trình thiết thực như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; thăm hỏi, hỗ trợ hơn 350 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm chi hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động phúc lợi, văn hóa, thể thao; hệ thống an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả, góp phần đắc lực đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn PC Phú Thọ cho biết: “Đến nay, Công đoàn PC Phú Thọ đã làm tốt vai trò đồng hành với người lao động trong hành trình”thắp sáng", trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động với hoạt động chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết và đổi mới để góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty... Trong giai đoạn hợp nhất các đơn vị, tổ chức công đoàn đã giữ vững tư tưởng, ổn định trật tự, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hiện nay, người lao động có thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng/người/tháng; 100% được khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách... Những kết quả trên đã khẳng định bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thời điểm chuyển giao đầy thử thách".

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, thời gian tới, Công đoàn PC Phú Thọ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng PC Phú Thọ ngày càng lớn mạnh, văn minh và hiện đại. Cụ thể, công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động và văn hóa an toàn trong toàn đơn vị; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tích cực xây dựng mô hình “Công đoàn số - Đoàn viên số”; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển; tiếp tục chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... Trong quá trình thực hiện, mỗi đơn vị, mỗi đoàn viên sẽ tích cực thi đua với những hành động cụ thể, gắn kết quả thi đua với năng suất và chất lượng công việc.

Ngọc Lam