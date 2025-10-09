Động lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Liên Châu

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở xã Liên Châu đã thực sự trở thành động lực quan trọng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Nhờ đó, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hướng tới mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn phát triển mới.

Sức sống mới, diện mạo mới ở Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích, xã Liên Châu.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Liên Châu, Đại Tự và Hồng Châu, xã Liên Châu có diện tích hơn 26km2, dân số gần 35 nghìn người. Quá trình sáp nhập không chỉ mở rộng không gian phát triển, tinh gọn bộ máy mà còn tạo sức bật mới trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Trong giai đoạn 2020-2025, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và những thách thức trong quá trình đô thị hóa nhanh, Liên Châu vẫn vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Công tác thi đua - khen thưởng được quan tâm chỉ đạo sâu sát, gắn với nhiệm vụ chính trị, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Đường làng, ngõ xóm ở xã Liên Châu khang trang, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp

Nhiều phong trào thi đua đã để lại dấu ấn rõ nét như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”, “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”... Các phong trào này không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng ổn định. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh có giá trị cao như chuối tiêu hồng, phật thủ, tía tô xuất khẩu; phát triển 23 trang trại chăn nuôi quy mô lớn; 10 ha dược liệu sản xuất theo hướng GACP-WHO. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được đẩy mạnh với 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thương hiệu địa phương.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ tiếp tục mở rộng. Trong 5 năm, xã đã xây mới và nâng cấp 85,7 km đường giao thông nông thôn, 17 nhà văn hóa thôn; hoàn thiện nhiều công trình trường học, trạm y tế, nhà thể thao, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu... Hệ thống điện, chiếu sáng, cảnh quan đô thị được cải tạo đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và môi trường sinh hoạt của người dân.

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, trở thành trung tâm của mọi phong trào thi đua ở Liên Châu. Từ một vùng thuần nông, địa phương nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào nông thôn mới của tỉnh. Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2013, xã tiếp tục đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và NTM kiểu mẫu năm 2024 - với 11/11 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu.

Các xã trước sáp nhập cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ: Xã Đại Tự đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; Hồng Châu đạt NTM nâng cao và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024”. Đặc biệt, xã Liên Châu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025”.

Những kết quả ấy cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của Nhân dân. Phong trào thi đua góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn: Đường làng, ngõ xóm khang trang; cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%. Hằng năm, xã tạo việc làm mới cho hơn 300 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao phát triển đồng bộ. 9/11 trường đạt chuẩn quốc gia, phong trào học tập suốt đời được lan tỏa rộng rãi. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. 38/38 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, gần 95% hộ đạt “Gia đình văn hóa”. Những thành quả đó là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, tạo nền tảng vững chắc để Liên Châu tiếp tục phát triển bền vững.

Qua các phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Liên Châu được nâng lên rõ rệt

Công tác thi đua - khen thưởng ở Liên Châu không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, khen ngợi mà đã trở thành công cụ quản trị mềm trong điều hành, khích lệ sáng tạo, đổi mới trong toàn hệ thống. Cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bước vào giai đoạn 2025- 2030, xã Liên Châu xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí cụ thể, lượng hóa được kết quả; khen thưởng thực chất, kịp thời, đúng người, đúng việc; khuyến khích sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn dân. Thi đua phải gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm: cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển giáo dục - y tế - văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu Trần Minh Tuấn nhấn mạnh: “Thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều là một chiến sĩ trên mặt trận xây dựng quê hương, cùng góp phần tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho Liên Châu trong thời kỳ đổi mới.”

Nhìn lại chặng đường 2020-2025, có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước ở Liên Châu đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tạo nên sức bật phát triển toàn diện, bền vững. Với truyền thống anh hùng, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Liên Châu hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế của một vùng quê năng động, sáng tạo - điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Phú Thọ.

Quốc Minh