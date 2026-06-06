Đồng Phục GLU - Tự hào đồng hành cùng các thương hiệu lớn vươn xa

Hơn 10 năm hoạt động, Đồng Phục GLU đã trở thành đối tác chiến lược được hàng trăm doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia tin tưởng lựa chọn. Với xưởng sản xuất rộng 2.000m2, đội ngũ 100 công nhân lành nghề và năng lực xuất xưởng 20.000 sản phẩm/tháng, GLU không chỉ may đồng phục – GLU kiến tạo hình ảnh thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Đồng Phục GLU - Đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn

Thành lập năm 2014, GLU khởi đầu với sứ mệnh mang đến giải pháp đồng phục chất lượng cao, giá cạnh tranh cho thị trường Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ phát triển, thương hiệu đã trở thành đơn vị cung cấp đồng phục được nhiều tổ chức, doanh nghiệp tin chọn:

Ngân hàng – Tài chính: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, MB Bank, ACB, VPBank.

Bán lẻ – Siêu thị: WinMart, Co.opmart, GO!, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, AEON Việt Nam.

Ô tô – Xe máy: VinFast, Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Hyundai Thành Công, Kia Việt Nam.

Logistics – Giao nhận: Viettel Post, Vietnam Post, GHN, GHTK, J&T Express, BEST Express.

Danh mục sản phẩm phong phú của GLU bao gồm: Đồng phục bảo hộ lao động, đồng phục học sinh – sinh viên, đồng phục y tế, áo thun, áo polo, may áo sơ mi đồng phục công sở giá rẻ và nhiều dòng sản phẩm cao cấp theo yêu cầu riêng. Dù là đơn hàng vài trăm hay vài chục nghìn sản phẩm, GLU đều đảm bảo chất lượng đồng đều và giao hàng đúng tiến độ – yếu tố then chốt mà các doanh nghiệp lớn luôn đặt lên hàng đầu.

Đồng Phục GLU: Khẳng định chất lượng từ những chi tiết nhỏ nhất

Với GLU, chất lượng không phải là khẩu hiệu – đó là tiêu chuẩn bắt buộc trong từng công đoạn sản xuất. Từ khâu chọn chất liệu đến đường may cuối cùng, mỗi sản phẩm xuất xưởng đều phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi đến tay khách hàng.

Lựa chọn chất liệu phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng

GLU cung cấp đa dạng chất liệu cao cấp, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung ứng uy tín trong và ngoài nước: cotton 100%, polyester co giãn 4 chiều, vải thun cá sấu, vải linen thoáng mát và nhiều dòng vải chuyên dụng khác. Mỗi chất liệu được tư vấn phù hợp với môi trường làm việc, tần suất sử dụng và định vị thương hiệu của từng doanh nghiệp – đảm bảo đồng phục vừa bền đẹp, vừa thoải mái khi mặc cả ngày dài.

Chú trọng từng đường may, kiểu dáng và form áo

Đơn vị còn đặc biệt quan tâm đến từng đường kim mũi chỉ. Mỗi sản phẩm đều được may đo cẩn thận nhằm đảm bảo sự chắc chắn, hạn chế lỗi kỹ thuật và mang lại tính thẩm mỹ cao. Kiểu dáng được thiết kế cân đối, dễ mặc và phù hợp với nhiều dáng người, giúp đội ngũ nhân viên luôn giữ được hình ảnh chuyên nghiệp trong mọi tình huống.

Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi bàn giao

Trước khi sản phẩm được bàn giao đến khách hàng, GLU áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng nhiều bước. Từ khâu kiểm tra đường may, kích thước, màu sắc cho đến độ hoàn thiện tổng thể đều được rà soát kỹ lưỡng. Điều này giúp mỗi bộ đồng phục khi đến tay doanh nghiệp đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, hạn chế tối đa sai sót và đảm bảo sự đồng nhất trong toàn bộ đơn hàng.

Đồng Phục GLU tự hào cung cấp đồng phục doanh nghiệp từ Việt Nam ra thế giới

Không chỉ chinh phục thị trường trong nước, Đồng Phục GLU - Xưởng may áo thun đồng phục cao cấp đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa sản phẩm may mặc "Made in Vietnam" vươn tầm quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện năng lực sản xuất ổn định, quy trình chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu khắt khe từ các đối tác nước ngoài.

Với hệ thống xưởng may được đầu tư bài bản cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, GLU có khả năng sản xuất số lượng lớn nhưng vẫn đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, giúp đáp ứng tốt các tiêu chí khắt khe về kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ giao hàng.

Hành trình đưa đồng phục doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới không chỉ là mục tiêu phát triển của GLU mà còn góp phần nâng tầm giá trị ngành may mặc trong nước. Đồng Phục GLU đang từng bước chứng minh rằng sản phẩm Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Tổng kết

Đồng Phục GLU không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện dịch vụ nhằm mang đến giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. GLU hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều khách hàng hơn nữa trong hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp và bền vững.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 62 Dương Thị Giang, Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM

- Fanpage: https://www.facebook.com/dongphucglu

- Website: https://dongphucglu.vn/

- Hotline: 0902420833

- Email: glu.uniform.vn@gmail.com