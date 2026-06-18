Đồng thuận từ cơ sở trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến Nhân dân được đặc biệt chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm việc triển khai đúng quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Người dân đồng thuận vì lợi ích chung

Theo Đề án sắp xếp thôn, xã Tam Hồng thực hiện sáp nhập thôn Nho Lẻ vào thôn Nho Lâm, lấy tên gọi chung là thôn Nho Lâm. Sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 31 thôn xuống còn 30 thôn theo quy định.

Để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cách trực tiếp đến từng hộ gia đình phổ biến chủ trương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những băn khoăn. Do đó, đa số người dân trong xã đều hiểu rõ mục tiêu của việc sắp xếp, từ đó đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào phương án thực hiện.

Ông Lê Văn Luân, thôn Nho Lâm chia sẻ: Trước đây, thôn Nho Lẻ được tách ra từ thôn Nho Lâm, nay sáp nhập trở lại là phù hợp vì người dân có chung truyền thống văn hóa, tín ngưỡng và tình cảm gắn bó lâu đời. Người dân mong muốn đội ngũ cán bộ sau sắp xếp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cán bộ thôn Nho Lâm xã Tam Hồng phổ biến chủ trương sắp xếp thôn tới người dân.

Sự đồng thuận của người dân không chỉ đến từ công tác tuyên truyền, vận động mà còn được củng cố bởi tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện chủ trương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Trưởng thôn Nho Lâm cho biết: Việc sắp xếp thôn là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Bản thân anh xác định nếu còn đủ điều kiện thì tiếp tục phục vụ Nhân dân; nếu không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ sẵn sàng nhường lại vị trí cho người phù hợp hơn. Điều quan trọng nhất là bảo đảm sự ổn định, đoàn kết và phát triển của khu dân cư sau sắp xếp.

Cán bộ thôn Nho Lâm trao đổi với người dân về việc thực hiện chủ trương sắp xếp thôn.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Không chỉ tại khu vực nông thôn, công tác sắp xếp, đổi tên tổ dân phố tại các địa bàn đô thị cũng đang được triển khai đồng bộ.

Tại phường Vĩnh Phúc, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố được tổ chức công khai, dân chủ thông qua nhiều hội nghị với sự tham gia của cán bộ chủ chốt, nguyên lãnh đạo địa phương, đảng viên và đại diện các hộ dân. Qua đó, người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến đối với phương án sắp xếp.

Theo Đề án, phường Vĩnh Phúc hiện có 66 tổ dân phố, trong đó 54 tổ thuộc diện sắp xếp. Sau khi thực hiện, còn 41 tổ, giảm 25 tổ; số người hoạt động không chuyên trách dự kiến giảm từ 197 xuống còn 123 người.

Qua lấy ý kiến, đa số người dân trên địa bàn phường đều thống nhất cao với phương án sắp xếp. Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức lại các tổ dân phố sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Là người trực tiếp tham gia các hội nghị lấy ý kiến, ông Dương Văn Đáp chia sẻ: Việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố là chủ trương phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trước khi xây dựng phương án, địa phương đã rà soát kỹ lưỡng các điều kiện thực tế, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để người dân được tham gia đóng góp và bày tỏ nguyện vọng. Việc sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Người dân phường Vĩnh Phúc tham gia đóng góp ý kiến đối với Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai Đề án, phường Vĩnh Phúc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai đầy đủ các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Phúc cho biết: Địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Các nội dung của Đề án được thông tin công khai, minh bạch để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và những lợi ích lâu dài của việc sắp xếp.

Mọi ý kiến đóng góp của Nhân dân đều được tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện Đề án theo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn. Sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân là điều kiện quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp, đổi tên tổ dân phố, góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thuận là nền tảng để triển khai hiệu quả

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay địa giới quản lý mà hướng tới mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, quá trình triển khai chủ trương sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Từ những cuộc họp dân, những buổi tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, cùng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở, sự đồng thuận đang từng bước được tạo dựng trong Nhân dân.

Sự đồng thuận ấy chính là nền tảng quan trọng để các địa phương thực hiện thành công việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nguyễn Toàn