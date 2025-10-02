Du lịch Đất Tổ - làm gì để giữ khách quanh năm?

Phú Thọ mới sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Nhưng để du lịch Đất Tổ không chỉ sôi động trong mùa lễ hội mà còn trở thành điểm đến bốn mùa, ngành Du lịch tỉnh cần một chiến lược bền vững, biến lợi thế thành trải nghiệm, giữ chân du khách lâu hơn và trở lại nhiều lần.

Trong tâm thức người Việt, Phú Thọ vốn là vùng đất cội nguồn, nơi có Đền Hùng linh thiêng và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng độc đáo đã được UNESCO ghi danh. Hằng năm, Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch là sự kiện văn hóa lớn, thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, bức tranh du lịch về cơ bản vẫn mang tính mùa vụ, tập trung vào thời điểm lễ hội, còn những tháng khác thường thưa vắng.

Sau ngày 1/7/2025, khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới bước vào giai đoạn phát triển với diện mạo khác hẳn. Không gian rộng lớn hơn, tài nguyên thiên nhiên phong phú hơn, bản sắc văn hóa đa dạng hơn đã mở ra cơ hội biến Đất Tổ thành điểm đến quanh năm, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Hồ Cánh Tạng của Phú Thọ có vẻ đẹp hút hồn du khách

Điểm đáng chú ý đầu tiên là quy mô và nguồn lực du lịch nay được cộng hưởng từ ba vùng. Phú Thọ cũ vốn nổi tiếng với các di sản gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan và hàng trăm lễ hội truyền thống.

Vĩnh Phúc cũ mang lại lợi thế của một vùng kinh tế năng động, đô thị hóa mạnh, hạ tầng du lịch hiện đại và khu nghỉ dưỡng Tam Đảo, Đại Lải đã thành thương hiệu.

Hòa Bình cũ đóng góp hệ thống sông hồ, núi non hùng vĩ, cùng bản sắc văn hóa Mường, Thái, Dao đặc sắc.

Sự cộng gộp này giúp Phú Thọ mới không chỉ là đất lễ hội, mà còn là nơi du khách có thể tìm thấy đủ loại hình, từ du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp trải nghiệm đến các hoạt động thể thao mạo hiểm, hội nghị, hội thảo.

Con số thống kê mới nhất cho thấy sức bật mạnh mẽ. Đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có 2.778 di tích, trong đó gần 1.000 di tích đã được xếp hạng, 6 di tích quốc gia đặc biệt cùng 6 bảo vật quốc gia. Về di sản phi vật thể, tỉnh sở hữu gần 2.000 di sản, trong đó có 5 di sản được UNESCO công nhận.

6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã đón khoảng 14,5 triệu lượt du khách, doanh thu đạt trên 14.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm.

Hệ thống lưu trú cũng được nâng cấp với hơn 1.500 cơ sở, trên 20.000 phòng, trong đó nhiều khách sạn 4–5 sao đủ sức đón dòng khách cao cấp. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch quy mô lớn, hướng tới bền vững.

Sân Golf Thanh Lanh của Phú Thọ được mệnh danh là một trong những sân golf đẹp nhất miền Bắc, luôn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến thi đấu và trải nghiệm

Không chỉ dừng ở con số, vị trí địa lý cũng là lợi thế chiến lược. Đô thị Việt Trì - trung tâm hành chính của tỉnh nằm cách Hà Nội chưa đầy 80 km, kết nối thuận lợi qua cao tốc Nội Bài – Lào Cai, quốc lộ 2 và 32.

Đây là cửa ngõ vùng trung du, là điểm trung chuyển lý tưởng cho du khách từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc. Với lợi thế này, Phú Thọ hoàn toàn có thể trở thành điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của khách quốc tế khi khám phá miền Bắc.

Tuy nhiên, đằng sau tiềm năng ấy vẫn còn nhiều thách thức. Trước hết là tính mùa vụ. Du khách thường chỉ đổ dồn về Đền Hùng, Tây Thiên vào dịp lễ hội, hoặc lên Tam Đảo những ngày hè nóng bức, còn lại nhiều tháng trong năm, không ít điểm du lịch rơi vào cảnh vắng vẻ.

Cơ sở hạ tầng tại các vùng núi, vùng xa vẫn chưa đồng bộ, đường sá còn khó đi, dịch vụ thiết yếu như điện, nước, internet chưa đáp ứng tốt. Nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu kỹ năng ngoại ngữ, thuyết minh chuyên nghiệp, trong khi du lịch quốc tế đang ngày một quan trọng.

Một điểm yếu nữa là quảng bá chưa tương xứng, thương hiệu du lịch Đất Tổ chưa đủ mạnh để tạo dấu ấn khác biệt so với những địa phương lân cận.

Để giữ khách quanh năm, Phú Thọ trước hết cần đa dạng hóa sản phẩm. Không thể chỉ trông vào Giỗ Tổ, lễ hội Tây Thiên mà phải tạo ra lý do cho du khách đến vào bất kỳ thời điểm nào.

Các tour du lịch “bốn mùa” cần được xây dựng rõ ràng. Mùa xuân du khách có thể ngắm hoa và tham gia lễ hội, mùa hè khám phá thác nước, hồ suối, nghỉ dưỡng suối khoáng Thanh Thủy, mùa thu trải nghiệm du lịch nông nghiệp, làng nghề, mùa đông tìm đến vùng cao săn mây, thưởng thức ẩm thực bản địa.

Song song với đó, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao cũng cần được tổ chức đều đặn quanh năm như festival ẩm thực, liên hoan nhạc, giải thể thao đường núi, hội chợ sản phẩm OCOP... để kéo khách về liên tục.

Một hướng đi khác là khai thác mạnh hơn du lịch cộng đồng. Vùng Hòa Bình cũ với các bản làng Mường, Thái, Dao có lợi thế hiếm có để phát triển homestay, du lịch trải nghiệm. Du khách ngày nay không chỉ muốn tham quan mà còn muốn “sống như người địa phương”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc. Nếu làm tốt, đây sẽ là sản phẩm níu chân khách lâu ngày, đồng thời đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư.

Hạ tầng là yếu tố then chốt. Để giữ khách, đường đi phải thuận lợi, dịch vụ phải đầy đủ. Tỉnh cần ưu tiên đầu tư nâng cấp đường vào các điểm du lịch, cải thiện giao thông nội vùng, bảo đảm các dịch vụ cơ bản từ điện, nước, viễn thông đến xử lý rác thải. Môi trường sạch, cảnh quan giữ gìn, trải nghiệm trọn vẹn mới là cách giữ khách bền lâu. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cũng cần chặt chẽ, tránh phát triển tự phát, gây quá tải hoặc phá vỡ cảnh quan, di tích.

Nhân lực là khâu không thể bỏ qua. Một điểm đến có thể đẹp, dịch vụ có thể nhiều, nhưng nếu người phục vụ thiếu kỹ năng, thiếu ngoại ngữ, thiếu sự thân thiện thì du khách khó lòng quay lại.

Tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo, liên kết với các trường du lịch lớn, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, khuyến khích cộng đồng tham gia đào tạo tại chỗ. Khi chính người dân bản địa trở thành “đại sứ du lịch”, họ không chỉ đón khách bằng nụ cười mà còn kể được câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với quê hương mình.

Công tác quảng bá cần được làm mới. Trong thời đại số, một video hấp dẫn trên mạng xã hội có thể đưa tên tuổi một điểm du lịch vươn xa hơn hàng ngàn tờ rơi. Phú Thọ cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu “Du lịch Đất Tổ – bốn mùa trải nghiệm”, đẩy mạnh truyền thông số, hợp tác với các hãng lữ hành lớn, các blogger, KOLs trong và ngoài nước để lan tỏa hình ảnh. Quan trọng hơn, mỗi điểm đến phải có một “câu chuyện riêng”, gắn liền với lịch sử, văn hóa, con người để tạo sự khác biệt.

Một yếu tố nữa là liên kết vùng. Du khách ít khi đi một tỉnh duy nhất, mà thường chọn hành trình liên hoàn. Do đó, Phú Thọ cần đẩy mạnh phối hợp với Hà Nội, các tỉnh miền núi phía Bắc để xây dựng tour khép kín, chẳng hạn như: Hà Nội – Việt Trì – hồ Hòa Bình – Khu du lịch Tam Đảo – Sa Pa. Khi được đặt vào trong chuỗi hành trình hấp dẫn, Phú Thọ vừa hưởng lợi từ dòng khách, vừa khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch khu vực.

Để những giải pháp này thành hiện thực, vai trò của chính quyền và doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Chính quyền cần tạo cơ chế thông thoáng, ưu đãi cho đầu tư du lịch, đồng thời tăng cường quản lý, bảo tồn, bảo đảm phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn kết với cộng đồng để cùng phát triển. Hiệp hội Du lịch Phú Thọ được thành lập từ sự hợp nhất của 3 hiệp hội cũ cần thực sự trở thành cầu nối, nơi tập hợp ý chí và hành động chung của cả ngành.

Phú Thọ là đất Tổ Hùng Vương, nơi hội tụ giá trị lịch sử – văn hóa – thiên nhiên đặc sắc. Sau hợp nhất, tỉnh mới đang đứng trước cơ hội lớn để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển. Nhưng muốn giữ khách quanh năm, không thể chỉ dựa vào “cái nôi lịch sử”, mà cần sự bứt phá trong tư duy, sự quyết liệt trong hành động.

Khi lợi thế được biến thành trải nghiệm, khi mỗi mùa đều có lý do để du khách quay lại, khi mỗi người dân đều trở thành “đại sứ thân thiện”, thì Đất Tổ không chỉ là chốn để nhớ, mà sẽ là nơi để trở về...

Quang Nam