Du lịch Phú Thọ - “mỏ vàng xanh” trong hành trình tăng trưởng hai con số

Không chỉ sở hữu những giá trị văn hóa cội nguồn đặc sắc, Phú Thọ đang đứng trước cơ hội đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn trong cơ cấu tăng trưởng mới. Với cách làm bài bản từ xây dựng sản phẩm, kích cầu thị trường, liên kết vùng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch Đất Tổ đang chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, từng bước trở thành động lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Biến lợi thế di sản thành động lực phát triển

Trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương, du lịch không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là ngành kinh tế tổng hợp có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Một điểm đến hấp dẫn không chỉ tạo doanh thu từ tham quan hay lưu trú mà còn thúc đẩy thương mại, vận tải, nông nghiệp, ẩm thực, làng nghề và sinh kế cộng đồng.

Phú Thọ có lợi thế đặc biệt khi hội tụ các giá trị văn hóa cội nguồn, cảnh quan sinh thái và hệ thống sản phẩm bản địa phong phú. Trong đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cùng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là nền tảng cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của du lịch Đất Tổ. Đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là biểu tượng văn hóa mang tầm vóc quốc gia, góp phần định vị thương hiệu du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khách du lịch tham quan Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Điểm đáng chú ý là tỉnh đang từng bước đổi mới tư duy khai thác di sản. Nếu trước đây dòng khách về Đền Hùng chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội và mang tính hành hương, thì nay nhiều sản phẩm trải nghiệm đã được phát triển nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách. Các sản phẩm như tour đêm Đền Hùng, trải nghiệm Hát Xoan, khám phá văn hóa dân gian, ẩm thực truyền thống và làng nghề đang góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch địa phương.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan là minh chứng rõ nét cho sức hút của thương hiệu văn hóa Đất Tổ.

Bên cạnh trụ cột du lịch văn hóa tâm linh, hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc bản địa đang mở ra dư địa phát triển mới cho vùng đất này với hệ sản phẩm đa dạng: • Du lịch tâm linh & Di sản:Điểm nhấn là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi thờ tự các Vua Hùng có công dựng nước; kết hợp với khu danh thắng Tây Thiên - một trong những trung tâm Phật giáo và thờ Mẫu lớn nhất cả nước, nơi giao thoa giữa tín ngưỡng thờ Phật và Quốc Mẫu Tây Thiên. • Du lịch sinh thái & Văn hóa cộng đồng: Thu hút du khách nhờ cảnh quan kỳ vĩ của hồ Hòa Bình, những đồi chè thơ mộng tại Long Cốc , không gian đậm đà bản sắc của người Thái, người Mường, người Dao. Sự hấp dẫn thể hiện rõ nét từ kiến trúc nhà sàn độc đáo, điệu xòe truyền thống cho đến ẩm thực đặc sản như cơm lam, thịt trâu gác bếp tại các bản du lịch cộng đồng nổi tiếng như Bản Lác (Mai Hạ), bản Poom Coọng (Mai Châu) hay bản Ngòi ( Mường Hoa). • Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái & Chăm sóc sức khỏe: Phát triển mạnh mẽ nhờ các lợi thế tự nhiên đặc thù. Du khách có thể lựa chọn xu hướng trị liệu, chăm sóc sức khỏe bằng nguồn khoáng nóng tại xã Kim Bôi, Thanh Thủy; hoặc trải nghiệm nghỉ dưỡng, tránh nóng tại các điểm đến sinh thái nổi tiếng như Tam Đảo và hồ Đại Lải.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch đang dịch chuyển mạnh từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá bản sắc, đây chính là “mỏ vàng xanh” của tỉnh. Phú Thọ đang từng bước chuyển từ khai thác tài nguyên theo chiều rộng sang gia tăng giá trị theo chiều sâu; biến cảnh quan, văn hóa và con người thành một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh.

Liên kết, đổi mới sản phẩm tạo động lực tăng trưởng mới

Những kết quả đạt được trong năm 2026 cho thấy sự chuyển biến tích cực của ngành du lịch. 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan; trong đó khách lưu trú đạt hơn 3,2 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 74 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.755 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái đa dạng, xã Tam Đảo đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Để đạt được kết quả này, Phú Thọ đã chuyển từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái xúc tiến du lịch có trọng tâm. Các chương trình như “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, chương trình kích cầu du lịch năm 2026 và nhiều hoạt động quảng bá điểm đến được triển khai đồng bộ nhằm kết nối doanh nghiệp với thị trường, đồng thời nâng cao hình ảnh du lịch địa phương.

Thông qua các chương trình kích cầu, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng các gói sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên và thưởng thức ẩm thực địa phương. Mỗi điểm đến không còn phát triển riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm đa dạng dành cho du khách.

Cùng với đó, việc tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông đã góp phần quảng bá sản phẩm du lịch tới các thị trường tiềm năng. Những khảo sát thực tế cũng giúp ngành du lịch nắm bắt nhu cầu từng phân khúc khách hàng để xây dựng sản phẩm phù hợp và nâng cao sức cạnh tranh.

Với vị trí cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ có điều kiện thuận lợi để trở thành điểm kết nối trong các tuyến du lịch liên vùng. Việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các địa phương và doanh nghiệp đang góp phần mở rộng thị trường khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu du lịch.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ năng phục vụ, nâng cao năng lực hướng dẫn viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý điểm đến. Việc nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch cấp tỉnh tại xã Vân Sơn vào năm 2030 cho thấy định hướng phát triển du lịch đang được đặt trong tầm nhìn dài hạn.

Khách du lịch tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

Phát triển du lịch không chỉ là câu chuyện thu hút du khách mà còn là quá trình tạo dựng một nền kinh tế dịch vụ có sức lan tỏa rộng lớn. Khi một điểm đến phát triển, lợi ích không chỉ thuộc về doanh nghiệp du lịch mà còn lan tỏa tới người dân, sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP, thương mại và các giá trị văn hóa địa phương.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phú Thọ đang từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan và bản sắc địa phương thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững. “Mỏ vàng xanh” của du lịch Đất Tổ không nằm ở việc khai thác nhiều hơn tài nguyên sẵn có mà ở khả năng gia tăng giá trị từ những lợi thế hiện hữu bằng tư duy đổi mới, sản phẩm đặc sắc và phương thức phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Ngọc Tuấn