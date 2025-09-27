Đưa nghị quyết vào cuộc sống ở xã vùng cao Xuân Viên

Sau hai tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã vùng cao Xuân Viên đã cho thấy những chuyển động tích cực trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp làm việc với các khu dân cư để nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng phát triển kinh tế cho từng khu và toàn xã.

Trong chuyến công tác gần đây tại xã Xuân Viên, tôi may mắn có mặt đúng dịp đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã do đồng chí Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng đoàn đến làm việc tại hai khu Tân Lập và Minh Đù.

Qua thăm nắm và tìm hiểu thực tế tại các khu dân cư được biết, Chi bộ khu Minh Đù có 18 đảng viên, khu có 155 hộ với 644 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường, số hộ nghèo và cận nghèo là 24 hộ, hộ còn ở nhà tạm là 20 hộ. Nhân dân trong khu chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền xã Xuân Viên thăm nắm tình hình thực tế tại hai khu Tân Lập và Minh Đù

Chi bộ khu Tân Lập có 12 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên miễn sinh hoạt. Khu dân cư có 87 hộ với 376 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm 90%. Số hộ nghèo và cận nghèo của khu là 23 hộ, bà con chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Thu nhập bình quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của xã, chỉ đạt 25 triệu/ người/ năm.

Điều kiện kinh tế của cả hai khu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên tại buổi làm việc với lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương, bà con đã mạnh dạn đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho hộ nghèo, người cao tuổi, công tác giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển kinh tế, nâng cấp các tuyến đường giao thông, thuỷ lợi, tưới tiêu...

Việc tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở

Sau khi tiếp nhận ý kiến của các khu dân cư, các thành viên đoàn công tác và đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã đã có những giải đáp về các kiến nghị, đề xuất đồng thời triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thời gian tới về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Xuân Viên trong buổi làm việc với các khu dân cư

Được biết, việc lãnh đạo địa phương đi kiểm tra, thăm nắm tình hình thực tế tại các khu dân cư được thực hiện khá thường xuyên tại xã Xuân Viên. Thông qua những buổi làm việc tại cơ sở như thế này không chỉ là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình đời sống của Nhân dân, mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển phù hợp với từng khu dân cư nói riêng và toàn xã nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đảng uỷ xã chia sẻ: Xã Xuân Viên mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã: Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thuỷ. Cả ba đều là xã miền núi của huyện Yên Lập cũ, xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp, hạ tầng còn thiếu và đồng bộ, quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Đảng uỷ, chính quyền xã Xuân Viên đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo và điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân...

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ xã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá là: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Đặc biệt, để quá trình thực hiện nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành thì nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Theo đó, trước tiên cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá; huy động nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và toàn xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường cơ giới hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm. Phát triển nông nghiệp an toàn, hướng đến nông nghiệp sạch, hữu cơ; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; khuyến khích mở rộng diện tích trồng, chuyển hóa rừng gỗ lớn, phát triển một số cây trồng có lợi thế (cây gỗ lớn, cây dược liệu, cây quế).

Xã Xuân Viên có thế mạnh về phát triển cây lâm nghiệp và chế biến gỗ

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới thiết bị. Tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; tăng cường liên doanh, liên kết trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các ngành thương mại, dịch vụ. Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng hóa của địa phương thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ. Thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư để đầu tư, kết nối một số dự án về dịch vụ, du lịch trên địa bàn...

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Viên quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa địa phương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Vĩnh Hà