Đường tỉnh 305C và nhiều khu dân cư xã Sơn Đông vẫn ngập trong nước

Tính đến 10h sáng nay 2/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đường tỉnh 305C vẫn chìm trong nước, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ứng trực sẵn sàng cứu hộ và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của nước sông Lô lên cao và mưa lớn, đường tỉnh 305C tại khu vực Km6+500 đến Km8, trên địa bàn xã Sơn Đông bị ngập nặng; hàng trăm nhà dân ven đường, các nhà ven sông hiện vẫn bị ngập và cô lập.

Đường tỉnh 305C hiện vẫn đang bị ngập sâu.

Các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực, phân luồng và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu trong nước và bị cô lập.

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do nước sông Lô lên cao, khiến đời sống, sinh hoạt hiện gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhà dân tại xã Sơn Đông khu vực dọc sông Lô, nước đã ngập lên sát tầng 2.

Nhiều khu dân cư ven đường tỉnh 305C hiện bị chia cắt và ngập sâu trong nước.

Nhiều khu vực tại xã Sơn Đông vẫn đang ngập nặng.

Cầu Phú Hậu nối đường tỉnh 305C nước sông lên mấp mé gầm cầu.

Nhiều người dân xã Sơn Đông phải di chuyển bằng thuyền khi về nhà hoặc tiếp tế nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực, phân luồng giao thông.

Quốc Hội