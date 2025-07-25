Edutime – Công ty tư vấn du học Úc uy tín

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Du học Úc đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tuy nhiên, để thực hiện được giấc mơ du học một cách thuận lợi. Việc lựa chọn công ty tư vấn du học Úc uy tín là yếu tố then chốt.

Hiện nay, có không ít đơn vị cung cấp dịch vụ làm hồ sơ du học Úc. Tuy nhiên, nổi bật trong số đó là một trung tâm được đông đảo phụ huynh, học sinh tin tưởng lựa chọn. Tư vấn du học Edutime một cái tên quen thuộc trong cộng đồng du học sinh Việt Nam.

Vì sao cần chọn một công ty tư vấn du học Úc uy tín?

Việc chuẩn bị cho hành trình du học không chỉ đơn thuần là chọn trường hay xin visa. Mà còn là cả một quá trình cần sự hiểu biết, cẩn trọng và cập nhật liên tục. Một công ty tư vấn du học Úc uy tín sẽ giúp học sinh:

- Chọn ngành học và trường phù hợp với năng lực, nguyện vọng cá nhân.

- Hướng dẫn chi tiết quy trình làm hồ sơ, xin thư mời nhập học và visa.

- Cập nhật kịp thời các chính sách từ chính phủ Úc liên quan đến du học, việc làm và định cư.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ rớt visa của các hồ sơ tự nộp hoặc thông qua trung tâm du học không uy tín lên đến 20 - 30%. Chủ yếu do thiếu thông tin hoặc sai sót hồ sơ.

Tư vấn du học Edutime - Lựa chọn đáng tin cậy cho hành trình du học Úc

Không phải ngẫu nhiên mà Edutime được biết đến là công ty tư vấn du học Úc uy tín hàng đầu hiện nay. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực du học, Edutime đã hỗ trợ thành công hàng nghàn học sinh Việt Nam du học nhiều quốc gia.

Riêng tại thị trường Úc, Edutime ghi nhận:

- Tỷ lệ đậu visa đạt trên 98%.

- Mỗi năm hỗ trợ trung bình 500–700 học sinh hoàn tất hồ sơ và lên đường nhập học

- Là đối tác tuyển sinh chính thức của hơn 60 trường đại học, cao đẳng và học viện tại Úc như: University of Sydney, Monash University, Deakin University, University of Queensland,...

- Kinh nghiệm và đội ngũ tư vấn chuyên sâu

Edutime sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp có trình độ từ đại học trở lên. Nhiều người từng du học tại Úc và có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn quốc tế.

Mỗi tư vấn viên đảm nhiệm một thị trường riêng biệt. Để đảm bảo chất lượng hỗ trợ chuyên sâu và cập nhật thông tin liên tục.

Quy trình hỗ trợ bài bản, đồng hành từ A đến Z

Một điểm cộng lớn của Edutime - công ty tư vấn du học Úc uy tín - là quy trình làm việc rõ ràng và cá nhân hóa:

- Phân tích năng lực học tập và điều kiện tài chính cụ thể của học sinh.

- Gợi ý tối thiểu 3 - 5 trường phù hợp để học sinh lựa chọn.

- Hỗ trợ chứng minh tài chính, viết SOP, khai form visa chính xác.

- Luyện phỏng vấn visa với các tình huống thực tế, mô phỏng đúng chuẩn của Lãnh sự quán.

- Hỗ trợ miễn phí tìm nhà ở, đặt vé máy bay, làm hồ sơ gia hạn visa,...

Hệ thống đối tác vững mạnh, cập nhật học bổng thường xuyên

Du học Edutime là đối tác chiến lược của nhiều trường top tại Úc. Và thường xuyên nhận được cập nhật học bổng từ 3.000 - 15.000 AUD/ năm.

Trong năm 2024, có hơn 120 học sinh được Edutime hỗ trợ nhận học bổng du học Úc. Trong đó hơn 20 em nhận học bổng trên 50% học phí.

Phản hồi tích cực từ học sinh và phụ huynh đến Edutime

Chị Hồng Hạnh - phụ huynh em Minh Châu (hiện đang học tại Macquarie University, Sydney) chia sẻ:

“Gia đình tôi đã tìm hiểu nhiều trung tâm, nhưng cuối cùng chọn trung tâm du học Edutime vì cách tư vấn rõ ràng, minh bạch. Mọi thủ tục đều được hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là luyện phỏng vấn visa rất hiệu quả. Cháu đậu visa chỉ sau 12 ngày, không bị yêu cầu bổ sung gì cả.”

Tương tự, em Phạm Hữu Đức - du học sinh ngành Data Science tại Deakin University (Victoria) cho biết:

“Nhờ Edutime mà mình nhận được học bổng du học Úc 30% học phí toàn khóa. Lại còn được hỗ trợ làm thêm hồ sơ visa phụ huynh miễn phí. Quá trình từ lúc nộp hồ sơ đến lúc bay chỉ mất hơn 1 tháng.”

Edutime - Người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục nước Úc

Giấc mơ du học Úc không còn quá xa vời nếu bạn có sự đồng hành đúng đắn. Việc lựa chọn công ty tư vấn du học Úc uy tín sẽ giúp con đường du học trở nên dễ dàng và vững chắc hơn.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành có kinh nghiệm, uy tín và luôn đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Tư vấn du học Edutime chính là lựa chọn lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua.

VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU HỌC EDUTIME

- Số 23B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

- Hotline: 0939 93 23 83 – 0968 587 599

- Email: info@edutime.vn

- Website: duhocedutime.edu.vn