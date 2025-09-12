Gần 300 tình nguyện viên tham gia dọn dẹp đường phố tại các khu công nghiệp Vĩnh Phúc

Ngày 12/9, tại Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, KCN Bá Thiện 2 xã Bình Xuyên và KCN Phố Nối tỉnh Hưng Yên, gần 300 tình nguyện viên đến từ nhiều công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp đã cùng nhau tham gia sự kiện “Dọn dẹp đường phố” . Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, an toàn, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại diện các Doanh nghiệp tham gia sự kiện

Chương trình được Công ty TNHH Polaris Việt Nam khởi xướng và duy trì trong ba năm qua; bắt nguồn từ một hoạt động nhỏ của cán bộ, nhân viên công ty trong chuyến du lịch tại Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ngay sau đó, phong trào dọn vệ sinh cộng đồng đã nhanh chóng được mở rộng thành sự kiện thường niên, gắn liền với các cơ sở sản xuất của Polaris Việt Nam và Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam.

Đông đảo các tình nguyện viên tham gia sự kiện “dọn dẹp đường phố” tại điểm KCN Khai Quang sáng 12/9.

Năm nay, sự kiện có sự đồng hành của nhiều đơn vị mới như Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam (TAL), Công ty TNHH Aeontek Việt Nam, Công ty TNHH Exedy Việt Nam, Công ty Cổ phần Vina CPK, Công ty Cổ phần TECHNOKOM, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam (VPIC 1). Sự xuất hiện của các doanh nghiệp này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, đồng thời khẳng định quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng một môi trường sản xuất thân thiện, bền vững.

Phát biểu tại chương trình, ông Matthew Justin Kantrud - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polaris Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao về An toàn, Chất lượng, Giao hàng, Chi phí, nhưng đồng thời coi trách nhiệm xã hội là ưu tiên quan trọng. Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn có nghĩa vụ đóng góp cho cộng đồng. Các hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng đồ tái chế, trồng cây xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong trường học hay phát triển năng lượng sạch... đều góp phần tạo ra những tác động tích cực lâu dài. Khi được nhân rộng, hiệu quả chắc chắn sẽ càng rõ rệt hơn”.

Cùng quan điểm đó, bà Trịnh Thị Liên - Phó Giám đốc phát triển dự án KCN Bá Thiện 2 cho rằng, sự kiện này không chỉ giúp cảnh quan khu công nghiệp sạch đẹp hơn mà còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững. Theo bà Liên, chính sự đồng hành của các doanh nghiệp và người lao động trong những hoạt động ý nghĩa như thế này đã góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp trách nhiệm, nhân văn, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Với vai trò là đơn vị đầu tư hạ tầng KCN, bà Liên khẳng định: “Chúng tôi cam kết đồng hành và ủng hộ mọi hoạt động thiết thực vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Ban quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị chung tay vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Các nhóm công nhân hăng hái thu gom rác thải xung quanh KCN Khai Quang, góp phần giữ gìn cảnh quan đường phố xanh – sạch – đẹp

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm tình nguyện viên đã tỏa đi khắp các tuyến đường chính trong KCN Khai Quang và KCN Bá Thiện 2 để thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh khu vực tập trung nhiều phương tiện. Công tác phân loại rác tái chế được thực hiện nghiêm túc, góp phần hình thành thói quen xử lý rác khoa học, giảm tải áp lực cho môi trường. Đặc biệt, nhiều thùng rác mới cũng được lắp đặt tại các vị trí công cộng, giúp việc giữ gìn vệ sinh môi trường có tính bền vững và lâu dài hơn.

Chia sẻ cảm nhận sau khi trực tiếp tham gia hoạt động, anh Nguyễn Quang Đức - tình nguyện viên đến từ Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam bày tỏ: “Được góp sức nhỏ bé để làm sạch con đường mà mỗi ngày mình đi làm khiến tôi thấy rất tự hào và ý nghĩa. Tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ diễn ra thường xuyên hơn, không chỉ để bảo vệ môi trường, mà còn để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chính chúng ta”.

Sự kiện “Dọn dẹp đường phố” không đơn thuần là một hoạt động vệ sinh môi trường mà còn là dịp để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong đội ngũ nhân viên cũng như khẳng định vai trò tiên phong của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Kỳ vọng trong những năm tới, chương trình sẽ được tổ chức thường niên, thậm chí nhân rộng thành hai lần mỗi năm, để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp và tình nguyện viên cùng tham gia.

Với thông điệp “Mỗi hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn”, sự kiện năm nay đã một lần nữa khẳng định cam kết của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - bền vững. Hơn thế nữa, đây còn là lời kêu gọi rộng rãi đến người dân, cán bộ, công nhân viên trong và ngoài các KCN hãy cùng chung tay gìn giữ môi trường sống, bởi sự phát triển bền vững không chỉ phụ thuộc vào chính sách mà cần đến ý thức và hành động cụ thể của từng người.

Một số hình ảnh sự kiện tại KCN Khai Quang và KCN Bá Thiện 2:

Tại KCN Bá Thiện 2 cũng thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH VPIC 1 dọn dẹp rác thải, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì môi trường chung

Các khu vực rác tự phát cũng được dọn dẹp sạch sẽ

Nụ cười rạng rỡ và tinh thần hào hứng của các tình nguyện viên trong ngày hội làm sạch môi trường.

Lê Minh - Ngọc Thắng