Gần 502.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học

Từ 8h đến 17h30 ngày 25-8, hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT ghi nhận có gần 502.000 thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Cả nước có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 với tổng số hơn 7,6 triệu nguyện vọng.

Thông tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h30 ngày 25-8, ngày đầu tiên của quy trình xác nhận nhập học, đã có gần 502.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ.

Hôm nay (25-8), thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đợt 1, năm 2025 bắt đầu xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến.

Để xác nhận nhập học, thí sinh đăng nhập hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên hệ thống.

Thời gian xác nhận nhập học kéo dài đến 17h ngày 30-8-2025. Việc xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với tất cả thí sinh trúng tuyển và có nguyện vọng theo học tại trường mình trúng tuyển.

Nếu không hoàn thành việc xác nhận nhập học trong thời gian quy định, thí sinh coi như từ chối nguyện vọng học tập tại trường mình trúng tuyển. Các thí sinh nhập học trực tiếp theo lịch của trường mình trúng tuyển.

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 có nhiều điểm mới và thách thức: Bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm tổ hợp môn theo quy chuẩn mới... Số lượng nguyện vọng đăng ký tăng vọt, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng của gần 850.000 thí sinh. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.

Đây là mức cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây, kéo theo tỷ lệ “ảo” trong xét tuyển tăng cao.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh kỹ thuật trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh: Tăng thêm 4 lần lọc ảo, nâng tổng số lên 10 lần để các cơ sở đào tạo có thêm thời gian rà soát dữ liệu và đưa ra điểm chuẩn chính xác.

Sau đợt 1, từ ngày 1-9, căn cứ tình hình thực tế, các trường sẽ triển khai đợt xét tuyển bổ sung, kéo dài đến cuối tháng 12-2025.

Nguồn hanoimoi.vn