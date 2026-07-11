{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/7, tại HTX Nấm Tam Đảo (xã Tam Đảo), Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình gắn biển và triển khai xây dựng mô hình điểm “Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái”.
Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ và các đại biểu gắn biển mô hình điểm Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái cho HTX Nấm Tam Đảo.
Những năm qua, HTX Nấm Tam Đảo đã từng bước xây dựng chuỗi sản xuất nấm theo hướng an toàn, đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời phát triển các hoạt động trải nghiệm, tham quan, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Hiện nay, HTX có 10 thành viên chính thức và 70 hộ liên kết tại nhiều địa phương, tạo việc làm ổn định cho hơn 150 lao động.
Năm 2019, HTX đã nuôi cấy thành công chủng nấm đông trùng hạ thảo Cordycep militaris – loại dược liệu quý có giá trị dinh dưỡng cao. Đến nay, HTX đã có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao, 2 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc. Không chỉ sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nấm, HTX kết hợp các hoạt động trải nghiệm du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho thành viên HTX.
Chương trình gắn biển mô hình điểm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp gắn với gìn giữ giá trị văn hóa bản địa tại Phú Thọ.
Tại lễ gắn biển, các đại biểu đã tham quan khu sản xuất nấm, khu trải nghiệm và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của HTX Nấm Tam Đảo; nghe giới thiệu quy trình sản xuất, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ nấm và định hướng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với hệ sinh thái nông nghiệp của HTX.
Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho hội viên nông dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa giá trị, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, văn hóa bản địa của xã Tam Đảo. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thu Thủy - Lưu Trường
baophutho.vn Sáng 11/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tu Vũ tổ chức khai mạc Hội trại thanh thiếu niên nhi đồng hè năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ,...
baophutho.vn Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cấp ủy, chính quyền và các...
baophutho.vn Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những hội trại rực rỡ sắc màu, các trò chơi dân gian sôi nổi cùng tiếng cười, tiếng hò reo của các em thiếu...
baophutho.vn Những đêm giao lưu văn nghệ rộn rã tiếng cười, các sân chơi thể thao luôn đông người tham gia, đời sống văn hóa ở xã Hội Thịnh đang ngày càng...
Dự báo ngày và đêm 11/7, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
baophutho.vn Triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức...
Tính đến ngày 10/7, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bước sang ngày thứ 118 và đạt được nhiều kết quả tích...