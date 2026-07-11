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Gắn biển mô hình điểm Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái

Ngày 11/7, tại HTX Nấm Tam Đảo (xã Tam Đảo), Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình gắn biển và triển khai xây dựng mô hình điểm “Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái”.

Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Gắn biển mô hình điểm Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh tháiLãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ và các đại biểu gắn biển mô hình điểm Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái cho HTX Nấm Tam Đảo.

Những năm qua, HTX Nấm Tam Đảo đã từng bước xây dựng chuỗi sản xuất nấm theo hướng an toàn, đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời phát triển các hoạt động trải nghiệm, tham quan, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Hiện nay, HTX có 10 thành viên chính thức và 70 hộ liên kết tại nhiều địa phương, tạo việc làm ổn định cho hơn 150 lao động.

Năm 2019, HTX đã nuôi cấy thành công chủng nấm đông trùng hạ thảo Cordycep militaris – loại dược liệu quý có giá trị dinh dưỡng cao. Đến nay, HTX đã có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao, 2 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc. Không chỉ sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nấm, HTX kết hợp các hoạt động trải nghiệm du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho thành viên HTX.

Gắn biển mô hình điểm Nông dân làm du lịch văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh tháiChương trình gắn biển mô hình điểm góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp gắn với gìn giữ giá trị văn hóa bản địa tại Phú Thọ.

Tại lễ gắn biển, các đại biểu đã tham quan khu sản xuất nấm, khu trải nghiệm và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của HTX Nấm Tam Đảo; nghe giới thiệu quy trình sản xuất, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ nấm và định hướng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với hệ sinh thái nông nghiệp của HTX.

Việc triển khai mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho hội viên nông dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa giá trị, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, văn hóa bản địa của xã Tam Đảo. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thu Thủy - Lưu Trường


Thu Thủy - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Sản phẩm OCOP Mô hình Tam đảo sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu văn hóa Phát triển du lịch Xây dựng nông thôn mới
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