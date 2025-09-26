Phú Thọ 24h
Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249

Chiều 26/9, xã Tam Nông tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249, Binh chủng công binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao đảm bảo giao thông khu vực cầu Phong Châu.

Trải qua hơn 1 năm kể từ khi sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra, Lữ đoàn công binh 249 đã kịp thời lắp đặt, vận hành cầu phao và phà quân sự, đảm bảo an toàn cho gần 5 triệu lượt người và phương tiện.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249

Lãnh đạo Xã Tam Nông tặng hoa chúc mừng Lữ đoàn công binh 249 hoàn thành nhiệm vụ

Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn xã như: Thi công tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ về hai đầu bến; xây dựng bến bãi, kè bờ chống sạt lở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với mạng; giúp Nhân dân dọn dẹp môi trường, sửa chữa đường làng, khắc phục hậu quả thiên tai... Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249 đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố, khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249

Lãnh đạo xã Tam Nông tặng giấy khen cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại khu vực cầu Phong Châu.

Tại buổi gặp mặt, UBND xã Tam Nông đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 22 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại khu vực cầu Phong Châu.

