Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế

Ngày 3/9, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 * 10/9/2025).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống ngành Thuế qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chỉ một tuần sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu, đặt nền móng pháp lý cho sự ra đời và phát triển của ngành Thuế.

Cùng với ngành Thuế cả nước, trải qua các giai đoạn phát triển, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được thể hiện qua kết quả cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế; thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, từng bước đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ngân sách địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. 7 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78% dự toán.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Thuế Phú Thọ qua các thời kỳ.

Buổi gặp mặt là dịp để cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế qua các thời kỳ chia sẻ, trao đổi, tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ đương chức tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của ngành Thuế; xây dựng ngành Thuế ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Nguyễn Huế