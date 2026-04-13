Giá cả thị trường ngày 13/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh gạo vị ngô nướng bơ
30.000 đồng/Gói 120g
2
Bánh gạo vị cá ngừ
30.000 đồng/Gói 118g
3
Miến đậu xanh Phú Hương gói 210g
35.000 đồng/Gói 210g
4
Bánh canh Nhật Minh gói 350g
28.000 đồng/Gói 350g
5
Mì rau củ sợi nhỏ Safoco gói 500g
33.000 đồng/Gói 500g
6
3 cuộn túi đựng rác đen TBP 64x78cm (1kg)
60.000 đồng/1kg
7
Cà phê MacCoffee Café phố 3 in 1 hương chồn
43.000 đồng/10 gói 16g
8
Lốc 2 hũ sữa chua dừa non Fr Chill Milk 100g
20.000 đồng/2 hũ 100g
9
Trà sữa thái xanh Fr Chill Milk 330ml
9.000 đồng/Chai 300ml
10
Lốc 4 hộp sữa chua vị chuối Hoff 55g
65.000 đồng/4 hộp 55g
11
Kiwi xanh
65.000 đồng/500g
12
Bưởi da xanh
41.000đồng/trái từ 1.2-1.4kg
13
Su su
5.000 đồng/200g
14
Dưa leo
16.500 đồng/Túi 1kg
15
Rau mồng tơi
5.000 đồng/400g
