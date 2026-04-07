Giá cả thị trường ngày 7/4/2026

STTHàng hóaGiá bán
1Vịt nửa con97.500 đồng/1.2kg
2Ba chỉ bò Úc cuộn79.000 đồng/200g
3Nạm bò47.800 đồng/200g
4Trứng vịt hộp 10 quả size lớn36.000 đồng/1 hộp 10 quả
5Mực nút làm sạch39.000 đồng/200g
6Thịt hến làm sạch29.400 đồng/200g
7Lươn làm sạch48.800 đồng/200g
8Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân bồng bềnh 250ml115.000 đồng/chai 250ml
9Nước xả cho bé Comfort dịu nhẹ túi 3 lít183.000 đồng/Túi 3 lít
10Giấy vệ sinh An An 2 lớp 10 cuộn37.000 đồng/Lốc 10 cuộn
11Nước súc miệng Listerine bạc hà 750ml92.000 đồng/Chai 750ml
12Nước rửa tay Lifebuoy sữa dưỡng ẩm 394ml59.000đồng/Túi 394ml
13Táo Ninh Thuận 25-33 trái/kg15.400 đồng/400g
14Nho xanh không hạt Úc73.500 đồng/500g
15Mít thái xẻ miếng14.500 đồng/500g

Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ninh thuận Dược liệu Hàng hóa giá cả thị trường Dầu gội Sữa sạch mít thái vệ sinh rửa tay
