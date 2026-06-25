Giá vàng hôm nay (25-6): Vàng thế giới gần “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay (25-6): Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng duy trì vùng cao, trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá. Giá vàng thế giới giao dịch ở mốc 4.008,9 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 143,7 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với sáng qua.

Ảnh minh họa: tienphong.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 25-6 như sau:

Sáng 24-6 Sáng 25-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 144 147 144 147 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 142 146 -2.000 -1.000 DOJI 144 147 144 147 - - PNJ 144 147 144 147 - - Phú Quý 144 147 143,7 147 -300 -

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn; trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ cùng mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.008,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giảm mạnh sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Tư, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn, việc điều chỉnh lãi suất sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và nỗi lo ngại về nguồn cung dầu giảm bớt đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn còn lại liên quan đến tình hình Mỹ - Iran.

Phản ứng thị trường mới nhất vẫn do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dẫn đầu. Fed đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% vào ngày 17-6, nhưng tuyên bố vẫn tập trung vào lạm phát cao và bao gồm tín hiệu trực tiếp về ổn định giá cả. Quan điểm sau cuộc họp nghiêng về chính sách lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, với đồng đô la Mỹ giữ vững, rủi ro lãi suất ngắn hạn vẫn ở mức cao và các tài sản không sinh lời đang mất đà. Giá vàng tương lai kết thúc phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Tình hình tại eo biển Hormuz đã chuyển từ nguy cơ đóng cửa hoàn toàn sang khả năng mở cửa trở lại mong manh. Tuyến đường thủy này vẫn giữ vị trí chiến lược quan trọng vì thường xuyên vận chuyển khoảng 1/5 năm lượng dầu thô toàn cầu, nhưng dữ liệu vận chuyển mới nhất cho thấy hoạt động vận chuyển sẽ được nối lại một cách hạn chế sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Điều này đã làm giảm bớt cú sốc nguồn cung dầu tức thời và kéo giá dầu Brent trở lại mức giữa 70 USD, làm dịu bớt một số lo ngại về lạm phát. Đối với vàng, kết quả là động lực trú ẩn an toàn yếu hơn trong khi đồng đô la Mỹ và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gây áp lực giảm giá.

Thị trường năng lượng và các thị trường tài sản khác phản ánh xu hướng giảm căng thẳng này.

Tuy nhiên, trong một ghi chú gửi cho Kitco News, Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global, cho biết các nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giá vàng hiện tại một cách khách quan. Ông giải thích rằng việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1 không phải là điều bất thường so với các chu kỳ tăng giá trước đó.

Mặc dù vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất, Williams cũng chỉ ra rằng giá vàng vẫn cao hơn so với năm ngoái.

“Ngay cả ở mức giá này, vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua”, ông nói. “Những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây, như việc mua vào của ngân hàng trung ương, sự bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao, không biến mất chỉ sau một đêm. Biến động giá ngắn hạn thường bị chi phối bởi các yếu tố như chốt lời, sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và sức mạnh của đồng tiền, chứ không phải do sự thay đổi cơ bản trong triển vọng đầu tư dài hạn của vàng”.

Mặc dù vẫn duy trì quan điểm lạc quan về vàng trong dài hạn, các nhà phân tích cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho khả năng giá vàng giảm. Một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm xuống còn 3.700 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2,271 triệu đồng/lượng mua vào và 2,341 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,888 triệu đồng/lượng mua vào và 1,922 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,890 triệu đồng/lượng mua vào và 1,935 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 61,49 USD/ounce; giảm 2,25 USD/ounce so với sáng qua.

Theo qdnd.vn