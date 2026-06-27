Giá vàng hôm nay (27-6): Bật tăng

Giá vàng hôm nay (27-6): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng từ 800 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, với mức bán ra cao nhất là 147 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới cùng đà đi lên, giao dịch trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay bật tăng so với sáng qua.

SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 143,8 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (27-6): Bật tăng. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 27-6 như sau:

Vàng miếng Sáng 26-6 Sáng 27-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 143,2 146,2 144 147 +800 +800 Bảo Tín Mạnh Hải 143,2 146,2 144 147 +800 +800 DOJI 143 146 144 147 +1.000 +1.000 PNJ 143,2 146,2 144 147 +800 +800 Phú Quý 142,5 146 143,8 147 +1.300 +1.000

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.072 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: GoldSecure

Giá vàng thế giới nhích lên khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất giảm nhẹ sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Đồng USD giảm từ mức đỉnh gần đây sau khi chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi công bố vào thứ Năm.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 64%.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết giá vàng đang phục hồi nhẹ sau khi chịu áp lực bán mạnh vào đầu tuần này.

Lãi suất cao hơn và chính sách tiền tệ thắt chặt làm giảm sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không mang lại lợi suất - do chúng thường đẩy lợi suất trái phiếu tăng và nâng mức sinh lời của các tài sản có lãi.

Đầu tuần này, giá vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất trong hơn 7 tháng và giảm khoảng 2,6% tính từ đầu tuần.

Trong một báo cáo, TD Securities nhận định rằng do vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu và sức mạnh của đồng USD, nếu thị trường năng lượng tiếp tục duy trì đà tăng, kim loại quý này có thể còn chịu thêm áp lực giảm trong những tháng tới.

Một số chuyên gia của Bloomberg lưu ý, các yếu tố mang tính cấu trúc như xu hướng phi USD hóa và hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương vẫn là lực đỡ quan trọng đối với thị trường vàng trong dài hạn. Nhìn chung, diễn biến của lãi suất, lợi suất trái phiếu và dòng tiền trên các thị trường tài chính sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của vàng trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,212 triệu đồng/lượng mua vào và 2,28 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,934 triệu đồng/lượng mua vào và 1,968 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,936 triệu đồng/lượng mua vào và 1,981 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 56,06 USD/ounce.

Theo qdnd.vn