Xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ

Chiều 26/6, tại phường Hòa Bình, Hội Doanh nhân tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ năm 2026.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài Chính; Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Kim Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp của hai tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa; cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của Thanh Hóa và Phú Thọ; đồng thời cập nhật các cơ chế, chính sách, lĩnh vực và dự án ưu tiên thu hút đầu tư của hai địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ - đô thị ngày càng hoàn thiện; Khu Kinh tế Nghi Sơn giữ vai trò hạt nhân tăng trưởng; hạ tầng giao thông, logistics và du lịch được đầu tư đồng bộ; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Trong khi đó, tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp đơn vị hành chính đang phát huy lợi thế về quy mô và không gian phát triển, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Những điểm tương đồng về điều kiện phát triển, cùng lợi thế cạnh tranh riêng của mỗi địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai tỉnh tăng cường kết nối, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chào mừng tại hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Thanh Hóa và Phú Thọ không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng, bên cạnh đó còn bổ trợ lẫn nhau trên hành lang kinh tế Bắc - Nam và kết nối Tây Bắc - Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, việc tăng cường kết nối giữa hai tỉnh là nhiệm vụ chung, mục tiêu chung, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện tinh thần “liên kết vùng, bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển” mà Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, hai địa phương có nhiều nét tương đồng về truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa, tinh thần hiếu học, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đồng thời mong muốn, sau hội nghị, các sở, ngành, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên với các đơn vị của tỉnh Thanh Hóa; tăng cường trao đổi thông tin về thị trường, sản phẩm, nhu cầu hợp tác; tổ chức các hoạt động kết nối theo ngành hàng, lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp tác đầu tư, phân phối hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh đã tập trung thảo luận với chủ đề “Tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững”. Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi, kết nối, tìm kiếm đối tác, tạo tiền đề cho các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô mà còn đến từ năng lực liên kết chuỗi giá trị. Thanh Hóa và Phú Thọ đang từng bước trở thành hai cực bổ trợ trong không gian phát triển mở rộng của miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hội nghị lần này nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách ưu đãi và định hướng thu hút đầu tư; đồng thời thúc đẩy kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp, tạo không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, thành công của Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ năm 2026 sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, mở ra nhiều cơ hội mới để doanh nghiệp hai tỉnh cùng phát triển, cùng thịnh vượng.

Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối; cụ thể hóa các quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác bằng những kế hoạch hành động với lộ trình, sản phẩm và thời hạn rõ ràng. Ưu tiên lựa chọn một số nhóm ngành, nhóm sản phẩm có khả năng triển khai ngay để tạo hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình hợp tác.

Các sở, ngành của hai tỉnh tiếp tục đồng hành, chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, khu, cụm công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư, chương trình xúc tiến thương mại và thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn khẳng định, sau một buổi chiều làm việc sôi nổi, trách nhiệm và đầy tinh thần hợp tác, Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ năm 2026 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban tổ chức, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh đã tham dự hội nghị.

Đồng thời khẳng định, thông qua hội nghị không chỉ hình thành những mối quan hệ hợp tác mới mà còn mở ra nhiều cơ hội, niềm tin mới, tạo nền tảng để triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và Phú Thọ.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp của hai tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn hai địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

Trong khuôn khổ hội nghị, khu vực trưng bày sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp Phú Thọ và Thanh Hoá thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp.

Các tập thể cá nhân tiêu biểu của Hội Doanh nhân hai tỉnh nhận bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam.

Hồng Duyên