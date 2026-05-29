Giá vàng hôm nay 29/5/2026 bật tăng sau cú sập mạnh, vàng trong nước lại vút cao

Giá vàng hôm nay 29/5/2026 bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh. Vàng trong nước và nhẫn khả năng tăng cao trở lại sau khi rời xa mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 29/5/2026

Lúc 22h54 ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.481 USD/ounce, bật tăng tới hơn 110 USD so với mức đáy thiết lập trong một ngày đầy biến động (4.367 USD/ounce).

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới trong tháng 4 giảm 6,2%, xuống còn 622.000 căn theo tốc độ hàng năm, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 661.000 căn của giới phân tích.

So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán nhà mới của Mỹ đã giảm 11,3%, thị trường bất động sản tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao.

Dữ liệu kinh tế kém tích cực được xem là yếu tố hỗ trợ vàng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nới lỏng chính sách tiền tệ nếu tăng trưởng tiếp tục chậm lại.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Dù xuất hiện nhiều thông tin hỗ trợ, phản ứng của thị trường vàng vẫn khá thận trọng. Giá vàng giao ngay chỉ dao động quanh mức 4.460 USD/ounce và gần như đi ngang sau khi dữ liệu được công bố.

Giá vàng đã phục hồi mạnh trong phiên châu Âu sau khi có thời điểm giảm xuống còn khoảng 4.366 USD/ounce, xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của thị trường.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm rủi ro địa chính trị của thị trường năng lượng và kim loại quý. Giá dầu bật tăng trở lại sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến máy bay không người lái của Iran gần eo biển Hormuz và một trạm điều khiển tại Bandar Abbas. Iran cũng đưa ra các tuyên bố đáp trả, trong khi Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới.

Dù căng thẳng địa chính trị thường hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng, đồng USD mạnh lên và nguy cơ Fed duy trì lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Giới đầu tư cũng đang tập trung theo dõi loạt số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ gồm thu nhập và chi tiêu cá nhân, chỉ số lạm phát PCE, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP quý I và doanh số bán nhà mới.

Thị trường hiện dự báo lạm phát PCE tháng 4 sẽ tiếp tục ở mức cao, làm giảm khả năng Fed sớm hạ lãi suất.

Giá dầu WTI tăng lên khoảng 91 USD/thùng, còn dầu Brent lên gần 97 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,5%.

Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu và châu Á đồng loạt giảm điểm. Các chỉ số lớn tại châu Âu và châu Á đồng loạt đi xuống do nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro địa chính trị và biến động giá năng lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/5/2026

Chốt phiên giao dịch 28/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo ông Doug Moglia, chiến lược gia vĩ mô và thị trường tại Rockefeller Global Investment Management, vàng vẫn đóng vai trò trung tâm trong chu kỳ tăng mới của nhóm hàng hóa toàn cầu.

Động lực chính của chu kỳ hiện nay đến từ xung đột Nga - Ukraine, xu hướng phi đô la hóa và lo ngại ngày càng lớn về tính an toàn của tài sản dự trữ bằng USD.

Lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương toàn cầu được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng trong nhiều năm qua. Từ năm 2022-2024, các ngân hàng trung ương liên tục mua trên 1.000 tấn vàng mỗi năm, tương đương khoảng 20-25% sản lượng khai thác vàng toàn cầu hằng năm. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng đang quay trở lại thị trường vàng thông qua các quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân.

Theo Rockefeller, nhiều yếu tố nền tảng vẫn tiếp tục hỗ trợ vàng, gồm rủi ro địa chính trị gia tăng, lo ngại về nợ công toàn cầu, áp lực lạm phát kéo dài và những tranh cãi liên quan đến tính độc lập của Fed.

Rockefeller dự báo giá vàng có thể vượt 5.500 USD/ounce vào năm 2027 và hướng tới mốc 8.000 USD/ounce trước năm 2030.

Trong kịch bản tích cực hơn, giá vàng thậm chí có thể tăng lên 10.000 USD/ounce nếu xu hướng dịch chuyển khỏi tài sản dự trữ bằng USD tiếp tục gia tăng.

Theo vietnamnet.vn