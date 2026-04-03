Giá vàng hôm nay 3/4/2026 đảo chiều, vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/4/2026 ghi nhận vàng miếng và nhẫn SJC bật tăng trở lại lên mức trên 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/4/2026

Mở cửa phiên giao dịch 3/4, lúc 8h28' giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, lên mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 170,8-174,3 triệu đồng/lượng.

Kết phiên giao dịch ngày 2/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 170-173,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm tương ứng, giao dịch ở mức 169,8-173,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tương tự, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm về mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/4/2026

Lúc 22h ngày 2/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.678 USD/ounce, giảm 85 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.694 USD/ounce. Đến 22h20, đà giảm tiếp tục khi giá vàng thế giới mất tới gần 100 USD/ounce, lùi về 4.660 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm. Giá kim loại quý không thể vượt qua vùng kháng cự quan trọng 4.800 USD/ounce. Áp lực bán kỹ thuật gia tăng trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng cao.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 202.000 đơn, thấp hơn dự báo của thị trường và là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Trung bình 4 tuần cũng giảm xuống 207.750 đơn, phản ánh sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ.

Số đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp tục lại tăng lên 1,841 triệu, cho thấy một bộ phận lao động vẫn gặp khó khăn trong việc quay trở lại thị trường việc làm. Các chuyên gia nhận định dữ liệu lao động tích cực tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Việc Fed chưa vội cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao đã khiến vàng mất đi động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Giá vàng lao dốc. Ảnh: Chí Hiếu

Bên cạnh yếu tố kinh tế, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể “tấn công Iran rất mạnh” trong vòng hai đến ba tuần tới nếu không đạt được thỏa thuận. Xung đột giữa Iran và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Giá dầu tăng mạnh, với dầu WTI lên quanh 108 USD/thùng. Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực bán. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,38%, tiếp tục gây sức ép lên vàng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang trong giai đoạn giằng co giữa áp lực ngắn hạn và triển vọng dài hạn tích cực.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, dù giá vàng đã giảm mạnh trong hai tháng qua, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 và tiếp tục tăng lên 5.200 USD/ounce vào năm 2027.

Bà Thu Lan Nguyen, Giám đốc nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa của Commerzbank, cho rằng giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn do tác động của xung đột tại Trung Đông lên thị trường năng lượng. Giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Về dài hạn, bà nhận định lãi suất thực tại Mỹ có thể giảm khi Fed quay trở lại chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay. Điều này sẽ giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và hỗ trợ giá kim loại quý.

Commerzbank cũng nhấn mạnh vai trò trú ẩn của vàng không hề suy giảm, mà chỉ bị “lu mờ” tạm thời do bản chất của cuộc khủng hoảng hiện tại. Khác với các cuộc khủng hoảng kinh tế trước đây, thị trường hiện tập trung vào cú sốc lạm phát thay vì suy thoái, khiến vàng chưa phát huy hết vai trò của mình.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh, chịu ảnh hưởng từ diễn biến xung đột tại Trung Đông, chính sách tiền tệ của Fed và biến động của đồng USD.

Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, nợ công toàn cầu và bất ổn địa chính trị vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng của kim loại quý.

Theo vietnamnet.vn