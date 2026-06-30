Giá vàng hôm nay (30-6): Đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (30-6): Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng tại một số thương hiệu vàng lớn. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng giảm về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 30-6 như sau: Vàng miếng Sáng 29-6 Sáng 30-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 145,5 148,5 145 148 -500 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 145 148 -500 -500 DOJI 145,5 148,5 145 148 -500 -500 PNJ 145,5 148,5 145 148 -500 -500 Phú Quý 145,5 148,5 145 148 -500 -500

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 148 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 144,5 – 147,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (30-6): Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều. Ảnh minh họa: thanhnien.vn

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới hiện mở phiên ở mức 4.020 USD/ounce, giảm khoảng 60 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay vẫn tiếp đà giảm về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng giao ngay giảm sau khi thị trường Mỹ đóng cửa phiên thứ Hai, giá dầu tăng cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên - điều này khiến giới giao dịch tập trung vào nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thay vì nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trước những căng thẳng giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.

Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất về thị trường vàng, ông Bart Melek - Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa của TD Securities, nhận định giá vàng có thể giảm xuống dưới mức 3.900 USD/ounce trước khi tạo đáy trong đợt điều chỉnh của xu hướng giảm hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, mức giá thấp hơn sẽ là cơ hội mua mang tính chiến lược, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc. Theo đó, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình đã được nối lại, xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự kết thúc khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.

Theo các chuyên gia, ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được duy trì và dầu có thể lưu thông bình thường trở lại qua eo biển Hormuz, thị trường vẫn sẽ cần thời gian để ổn định và tái bổ sung lượng tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu đang duy trì ở mức cao. Nguyên nhân là do vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu tăng và đồng USD mạnh lên; do vậy việc giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể tạo thêm áp lực giảm đối với vàng trong những tháng tới.

Mặt khác, giá dầu ở mức cao đang ngày càng gây ảnh hưởng sang toàn bộ nền kinh tế, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, khiến vàng tiếp tục chịu áp lực.

Tuy vậy, bất chấp những rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, một số chuyên gia vẫn tin rằng, thị trường vàng sẽ có một đợt phục hồi mạnh từ nay đến năm 2027, với khả năng giá vàng vượt 5.300 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,191 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,259 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,906 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,939 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,908 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,953 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,532 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,538 triệu đồng/ounce (bán ra).

Theo các chuyên gia, giá bạc đã ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, tiếp tục nằm trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thiết lập đỉnh hồi đầu năm 2026. Trong tuần qua, giá dao động trong vùng 55,70 - 59,58 USD/ounce, phản ánh mức biến động vẫn ở ngưỡng cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo qdnd.vn