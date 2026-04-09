Giá vàng hôm nay (9-4): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay (9-4): Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu tăng hơn 2 triệu đồng mỗi lượng; giá vàng miếng hiện đang được bán ra ở mức 175 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng bật tăng so với hôm qua.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ cùng tăng giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch vàng miếng ở mức 171 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch vàng miếng ở mức 171 - 175 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 9-4 như sau: Vàng miếng Sáng 8-4 Sáng 9-4 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 169,5 172,5 171 175 +1.500 +2.500 Bảo Tín Mạnh Hải 169,5 172,5 171 175 +1.500 +2.500 DOJI 169,5 172,5 171 175 +1.500 +2.500 PNJ 169,5 172,5 171 175 +1.500 +2.500 Phú Quý 169,2 172,5 171 175 +1.800 +2.500

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu tăng cao nhất đến 2,7 triệu đồng mỗi lượng ở các thương hiệu. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 174,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 170,5 – 174,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào đối với vàng nhẫn 999.9 ở mức 169,5 triệu đồng/lượng (tăng 2,7 triệu đồng/lượng).

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 170,8 – 174,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (tăng 1,4 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,4 triệu đồng/lượng bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều).

PNJ giao dịch vàng nhẫn với mức 171 – 174,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (tăng 2 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng bán ra).

Giá vàng hôm nay (9-4): Vàng miếng, vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện đang neo ở mức 4.711 USD/ounce, bật tăng hơn 50 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng.

Động lực lớn nhất hỗ trợ giá vàng đến từ thông tin ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, mở ra kỳ vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Việc giá vàng thế giới tăng có thể tạo thêm lực đẩy cho thị trường trong nước, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang neo ở vùng cao.

Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Bloomberg, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua số lượng vàng lớn nhất trong hơn một năm qua vào tháng 3 vừa qua, cho thấy một trụ cột hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý vẫn được duy trì, ngay cả khi giá cả chịu áp lực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây, lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng thêm khoảng 5 tấn.

Tuy nhiên, giá vàng đã giảm 12% trong tháng 3 - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ năm 2008, khi xung đột lan rộng tại Trung Đông đã thúc đẩy đồng USD tăng giá và làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó có thể cắt giảm lãi suất nếu lạm phát gia tăng.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau nhịp tăng giá rất mạnh, triển vọng của thị trường vàng thế giới đang được theo dõi sát, nhất là khi yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ cùng lúc tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, diễn biến tiếp theo vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào việc thỏa thuận ngừng bắn có được duy trì hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của giá năng lượng lên lạm phát toàn cầu.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng mạnh, niêm yết ở mức 2.889.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.978.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.497.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.503.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.008.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.013.000 đồng/ounce (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 76,22 USD/ounce, tăng 3,76 USD so với ngày 8-4.

