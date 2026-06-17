Giải bài toán thiếu hụt nhân lực công nghiệp

Những tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp (DN) có đơn hàng ổn định, chủ động mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư thêm dây chuyền công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những thách thức về nguồn nhân lực - nhất là lao động có tay nghề và kỹ thuật cao.

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Giữ chân bằng chế độ đãi ngộ

Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động đang gia tăng mạnh mẽ, nhất là nguồn nhân lực trẻ có khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại. Ghi nhận tại Công ty TNHH Vitto (xã Tam Dương) - một trong những đơn vị đang bứt phá mạnh mẽ về sản lượng, nhu cầu bổ sung nhân sự ở các vị trí kỹ thuật, vận hành máy và quản lý sản xuất luôn trong tình trạng cấp thiết.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Quản đốc Công ty TNHH Vitto cho biết: “Để tạo môi trường làm việc thân thiện, Ban lãnh đạo công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho người lao động mới. Chúng tôi tập trung đào tạo tại chỗ để giúp người lao động nâng cao kiến thức, vững vàng tay nghề, tiếp cận nhanh với quy trình sản xuất hiện đại. Phương châm của DN là luôn gắn bó và phát triển toàn diện con người”.

Song song với tuyển dụng, việc xây dựng hệ sinh thái phúc lợi nhằm giữ chân người lao động được các DN xác định là giải pháp căn cơ. Không chỉ đảm bảo mức lương cạnh tranh, các khoản thưởng năng suất, hỗ trợ ăn ca, chuyên cần, đi lại cũng được triển khai đồng bộ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - công nhân có 8 năm gắn bó tại Công ty TNHH Vitto chia sẻ: “Mọi chế độ bảo hiểm, phúc lợi ở đây rất đầy đủ, lương thưởng luôn đúng hạn. Vào các dịp lễ, Tết, công ty đều có quà và hỗ trợ thiết thực, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thể thao giúp công nhân thư giãn, tái tạo sức lao động”.

Đồng quan điểm, chị Kim Thu Hà cũng ở Công ty TNHH Vitto khẳng định, lộ trình công việc rõ ràng và sự quan tâm chu đáo, định kỳ của DN chính là sợi dây gắn kết giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Công ty TNHH Vitto tạo môi trường làm việc tốt, thu nhập ổn định và nhiều phúc lợi cho người lao động.

Tương tự, tại DN may mặc TAL (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên), làn sóng mở rộng sản xuất hướng về xuất khẩu cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động. Nhờ mức lương hấp dẫn (đạt từ 15-18 triệu đồng/tháng/người) và bố trí hợp lý thời gian tăng ca, DN này đã thành công trong việc thu hút lượng lớn lao động từ các địa phương lân cận, tạo sự ổn định cho các đơn hàng mới.

Đào tạo sát thực tiễn

Dù các DN đã chủ động trải thảm đỏ, song thực tế thị trường lao động kỹ thuật cao tại Phú Thọ vẫn rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ. Nguyên nhân cốt lõi do một bộ phận lao động trẻ có xu hướng dịch chuyển về các đô thị lớn hoặc chọn ngành nghề tự do có tính linh hoạt cao. Trong khi đó, tốc độ mở rộng nhà xưởng của các DN đang nhanh hơn khả năng cung ứng tự nhiên của thị trường.

Phân tích vấn đề này, chị Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Xuyên) nhấn mạnh: “Nhân lực chất lượng là cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh bền vững. Bên cạnh thu nhập vượt trội, chúng tôi chú trọng xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch và các chương trình đào tạo chuyên sâu. Riêng với lao động chưa có tay nghề, công ty có chính sách đào tạo từ đầu và áp dụng cơ chế thưởng đặc thù cho công nhân mới để tăng tính cạnh tranh”.

Doanh nghiệp may mặc TAL (KCN Bá Thiện II) tổ chức ngày hội việc làm, thu hút đông đảo lao động tham gia.

Để giải quyết triệt để “nút thắt” này, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, đa dạng hóa các phiên giao dịch việc làm. Đặc biệt, bước chuyển biến mạnh mẽ nhất đến từ mô hình liên kết chặt chẽ giữa “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã mạnh dạn đổi mới chương trình, tăng tối đa thời lượng thực hành trực tiếp tại xưởng sản xuất của DN.

Thầy giáo Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc chia sẻ: “Mô hình đào tạo phối hợp giữa nhà trường và DN đã kéo quá trình học tập tiệm cận hơn với thực tiễn. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ngay đạt trên 90%, đa số làm đúng chuyên ngành. Thậm chí, nhiều em được DN “đặt hàng” tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập. Đây là minh chứng cho tính hiệu quả của việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp”.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc an toàn và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để giảm áp lực nhân công là hướng đi tất yếu. Sự đồng hành, nhạy bén của chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch đào tạo nghề, kết hợp với chiến lược nội lực của DN chính là chiếc “chìa khóa vàng” để giải bài toán nhân lực, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng