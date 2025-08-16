Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025

Ngày 16/8, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Thành An Media và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc giải Marathon Quốc tế VTV LPBank.

Dự khai mạc và trực tiếp tham gia giải chạy có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức địa phương Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank; Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia giải chạy.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank - Nhịp điệu xuyên thời gian 2025 được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải và truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Vận động viên tham gia giải chạy

Tại Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025, các runner được trải nghiệm những điều đặc biệt khi tham gia chạy trong khung giờ buổi chiều, chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn lãng mạn nên thơ tại top 10 resort đẹp nhất thế giới. Trên một cung đường chạy được thiết kế độc đáo, đi qua những cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ của Flamingo Đại Lải như rừng thông xanh mướt, mặt hồ thơ mộng và các công trình kiến trúc ấn tượng, giải đấu hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho các vận động viên.

Đường đua năm nay quy tụ hơn 7.000 runner tranh tài ở 3 cự ly. Cung đường bán marathon 21km đầy thử thách thu hút gần 3.000 vận động viên, trong khi hơn 1.700 vận động viên tham gia ở cự ly 10km và hơn 2.400 vận động viên ở cự ly 6,8km. Giải đấu còn có sự góp mặt của các runner đến từ 8 quốc gia, tạo nên một sân chơi quốc tế tầm vóc, đa màu sắc đồng thời mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi cho các chân chạy trong nước.

Mỗi bước chạy của các vận động viên đều có sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương cũng như du khách.

Giải chạy thu hút nhiều em nhỏ tham gia.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 là sự kiện thể thao ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 * 2/9/2025), chào mừng 55 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam (7/9/1970 * 7/9/2025).

Thành công của giải góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân, lan tỏa tinh thần thể thao bền bỉ, đồng thời tri ân những di sản của quá khứ và truyền cảm hứng về một tương lai phát triển năng động, tiếp nối sứ mệnh kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, giải đấu còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Tiếp nối tinh thần “Mỗi bước chân một sự sẻ chia”, Ban tổ chức và LPBank đã chung tay trao tặng 300 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ.

Đây là món quà không chỉ tiếp sức cho các em tới trường mà còn thể hiện triết lý “Gắn xã hội trong kinh doanh” mà LPBank luôn theo đuổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tiếp nhận 300 xe đạp từ Ban tổ chức giải và nhà tài trợ để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, Trưởng Ban tổ chức địa phương Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt được thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu.

Thúy Hường