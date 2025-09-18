Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở xã Long Cốc

Trong những năm qua, xã Long Cốc đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở cả ba cấp/bậc học, từng bước khẳng định sự chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục ở xã Long Cốc vẫn còn có những “nút thắt”, cần được tháo gỡ kịp thời.

Xã Long Cốc hiện có 8 trường học, 13 điểm trường (8 điểm trường trung tâm, 5 điểm trường lẻ), 1.865 học sinh. Với tổng số 193 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo chiếm 99,4%, trên chuẩn chiếm 34,7%. Đến nay, đã có 7/8 trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia. Với sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn đã duy trì tốt sĩ số học sinh, nâng cao tỷ lệ chuyên cần và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục.

Xã đã huy động tối đa trẻ em ra lớp, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ngày càng được nâng cao, giảm dần tỷ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi. Cô giáo Hà Thị Kim Huệ – Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinh Tiền cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, kết hợp nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế. Số trẻ ăn bán trú đạt tỷ lệ 92%; 100% trẻ em được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng; Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày một nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ chuyên cần Nhà trẻ đạt 98%, Mẫu giáo đạt 98%; tỷ lệ bé ngoan đạt 97%, tỷ lệ trẻ suy dinh cân nặng giảm còn 3,2%, thấp còi còn 3,2%”. Tham gia cuộc thi Giáo viên Dạy giỏi mầm non cấp tỉnh có 2 giáo viên được công nhận, trong đó có 1 giáo viên được công nhận xuất sắc.

Cấp tiểu học ghi nhận tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 97% trở lên, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và đủ điều kiện vào lớp 6. Tham gia giao lưu cấp tỉnh có 27 giải. Có 1 giáo viên tham gia giao lưu An toàn giao thông cấp tỉnh đạt giải Khuyến khích...

Học sinh Trường Tiểu học Long Cốc thực hiện tốt nội quy trường, lớp ngay từ đầu năm học mới.

Đồng chí Đinh Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Long Cốc thông tin: “Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để thầy cô yên tâm công tác, học sinh được học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn.”

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng chất lượng giáo dục ở Long Cốc vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, chênh lệch chất lượng giữa các trường, giữa điểm chính và điểm lẻ vẫn là bài toán khó giải.

Một số trường học vẫn thiếu giáo viên bộ môn ở bậc THCS như Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ, Sinh học, Địa lí, Vật lí. Một bộ phận giáo viên còn gặp khó khăn trong việc cập nhật chương trình giáo dục phổ thông 2018, thiếu điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy hiệu quả.

Thầy giáo Hà Quang Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Long Cốc chia sẻ: “Chúng tôi rất mong xã và tỉnh tiếp tục quan tâm về công tác tuyển dụng, sắp xếp, điều động giáo viên theo hướng cân đối hợp lý. Nếu thiếu giáo viên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là với các môn học theo chương trình mới yêu cầu năng lực thực hành và liên môn cao”.

Thêm vào đó, cơ sở vật chất tại một số điểm trường đã xuống cấp, thiếu phòng học chức năng, thiết bị dạy học còn chưa đáp ứng tốt nhu cầu, cụ thể là Trường Tiểu học Long Cốc, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Vinh Tiền, Trường THCS Long Cốc...

Năm học 2025- 2026, xã Long Cốc đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giảm tỷ lệ học sinh yếu, tăng số lượng học sinh giỏi và cải thiện điều kiện dạy học ở các cơ sở giáo dục. Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đề xuất bổ sung giáo viên bộ môn còn thiếu, đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường, đặc biệt là các điểm lẻ và trường trong lộ trình công nhận mới, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực cộng đồng để cải thiện điều kiện giảng dạy và học tập. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền trong công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, ngoại khóa, trải nghiệm gắn với hoạt động kinh tế - văn hoá địa phương để phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Tiếp tục chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài để nâng cao hiệu quả phong trào cả nước chung tay xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức dạy học, cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành, sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, xã Long Cốc đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hạnh Thúy