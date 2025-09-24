Giám đốc doanh nghiệp vẹn chữ tâm - tài

Đó là anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tuấn Khánh trên địa bàn xóm Đồng Tâm, xã Thượng Cốc. Anh hiện đang quản lý, điều hành chuỗi kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại của doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc DNTN Tuấn Khánh.

Vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

Với mặt hàng kinh doanh chủ đạo là xăng dầu, DNTN Tuấn Khánh có phạm vi hoạt động ở hàng chục xã vùng phía Nam của tỉnh. Ngoài hơn 10 cây xăng truyền thống, doanh nghiệp còn có 20 điểm bán ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Được biết, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có điều kiện này kể từ năm 2005. Với những bước đi phù hợp, đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ phủ rộng khắp; nhiều điểm bán ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông và sinh hoạt của người dân. Năm 2024 là năm đầu tiên DNTN Tuấn Khánh đạt mức doanh thu 412 tỷ đồng, nộp thuế 200 triệu đồng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc DNTN Tuấn Khánh cho biết: Doanh nghiệp tự hào vì đã góp phần duy trì nguồn cung ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng của tỉnh; đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí của Nhà nước; tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 180 người lao động. Mục tiêu thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Trường mầm non tư thục Tuấn Khánh mang đến cơ hội cho các bé trải nghiệm môi trường học tập theo xu thế giáo dục tiên tiến.

“Lấn sân” sang mảng... không lợi nhuận

Từ cuối năm 2021, doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại với việc khai trương siêu thị Tuấn Khánh - địa điểm mua sắm chuyên nghiệp, uy tín, cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu, phục vụ yêu cầu tiêu dùng của người dân. Siêu thị có ngành hàng đa dạng gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng gia dụng, trái cây, hàng nhập khẩu, hải sản...

2 năm gần đây, với cơ sở vật chất sẵn có cùng chuỗi kinh doanh thương mại dịch vụ, doanh nghiệp mở trường Mầm non Tuấn Khánh hệ cơ bản, với mong muốn mang đến cơ hội cho các bé được trải nghiệm môi trường chuẩn mực, hiện đại và tiên phong trong xu thế giáo dục tiên tiến. Chương trình học kết hợp linh hoạt giữa phương pháp giảng dạy theo học thuyết trí thông minh đa dạng cùng phương pháp giáo dục STEAM. Doanh nghiệp có xe đưa đón trẻ vào các buổi học trong tuần. Ngoài giờ học trên lớp, trẻ còn được trải nghiệm thực tế thông qua các buổi dã ngoại theo chủ đề, tham gia sự kiện, lễ hội.

Siêu thị Tuấn Khánh - địa điểm mua sắm chuyên nghiệp, uy tín, cung cấp đa dạng mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Theo chị Nguyễn Hạnh, Kế toán DNTN Tuấn Khánh, đến nay, cả 2 mô hình hoạt động siêu thị và trường mầm non đều chưa đạt doanh thu. Đây cũng là phương châm của chủ doanh nghiệp không đặt mục tiêu lợi nhuận mà đích đến là tạo việc làm, phục vụ nhu cầu của người dân. Trong đó, việc mở siêu thị là ý tưởng bước đầu làm điểm, hướng tới tạo mạng lưới bán lẻ kết hợp các điểm kinh doanh xăng dầu ở vùng sâu, vùng xa. Việc mở trường mầm non tư thục là nhằm đáp lại sự ủng hộ của Nhân dân trên các địa bàn xung quanh. Nhà trường đang thu hút 250 trẻ ở các nhóm lớp, đón trẻ từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi, với mức học phí 1,1 – 1,6 triệu đồng.

Trong suốt quá trình hoạt động, DNTN Tuấn Khánh không chỉ gây dựng, đưa doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, mở rộng ngành nghề nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa chia sẻ khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Công trình đường điện thắp sáng của xóm Đồng Tâm do anh Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc DNTN Tuấn Khánh tài trợ kinh phí.

Đoạn đường vào trường TH&THCS Tây Tiến được chủ DNTN Tuấn Khánh hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp.

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do tỉnh, địa phương phát động, DNTN Tuấn Khánh tích cực tham gia góp tiền mặt và vật liệu xây dựng với giá trị quy đổi hàng trăm triệu đồng. Trước đó, gia đình anh đã ủng hộ xã Thượng Cốc về kinh phí, nguyên vật liệu để cải tạo, nâng cấp đường bê tông trường TH & THCS Tây Tiến; đầu tư công trình đường điện thắp sáng của xóm Đồng Tâm; hỗ trợ vật liệu xây dựng để làm mới, sửa chữa công trình phúc lợi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân các xóm cùng nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện, phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học khuyến tài do tỉnh, địa phương phát động. Giai đoạn 2020 – 2025, tổng kinh phí đóng góp, ủng hộ của gia đình anh Tuấn trong công tác xã hội khoảng 500 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc ghi nhận: Trong giai đoạn 2020 – 2025, DNTN Tuấn Khánh nói chung, bản thân thương nhân Nguyễn Anh Tuấn nói riêng đã hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ là phát triển kinh doanh bền vững, đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Nhiều năm liền, doanh nghiệp được UBND xã tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào phát triển kinh tế – xã hội, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới. Doanh nghiệp là điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025 vừa được UBND xã lựa chọn, giới thiệu đề nghị khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ diễn ra trong thời gian tới.

Bùi Minh