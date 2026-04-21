Giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng An

Chiều 21/4, đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi giám sát 4 chuyên đề tại xã Hoàng An.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Hoàng An, xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm 4 chuyên đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội của xã ngày càng khởi sắc, chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, trên địa bàn xã xuất hiện một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, năm 2025, xã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với GRDP đạt 10,12%, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%, hộ cận nghèo còn 1,65%. Quý I/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 51.380/125.817 triệu đồng dự toán tỉnh giao, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 20%.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo xã Hoàng An đề nghị tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Trung ương bằng các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tăng cường hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Xã cũng đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm, các khâu đột phá, nhất là hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo điều kiện để các địa phương kết nối, khai thác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Đánh giá cao kết quả bước đầu xã đạt được trong triển khai thực hiện 4 chuyên đề, các thành viên đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị địa phương đánh giá rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là các khó khăn liên quan đến đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính chậm, muộn; các giải pháp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường; kịp thời xử lý các vi phạm về đất đai, không để phát sinh các vi phạm mới.

Cùng với đó, xã có giải pháp thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giao chỉ tiêu và khen thưởng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng An trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời đề nghị xã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo đề xuất của đoàn, nhất là về tiến độ triển khai thực hiện từng chỉ tiêu của các nghị quyết. Rà soát, làm rõ các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung chuyên đề. Tăng cường phổ biến, quán triệt các nghị quyết; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm, muộn. Chỉ rõ các giải pháp mang tính đột phá thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình, tiến tới số hóa toàn bộ dữ liệu của địa phương.

Đồng chí Trần Việt Cường cũng đề nghị xã Hoàng An đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và coi đây là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Thuý Hường