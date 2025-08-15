Giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi cá Nheo Mỹ trên sông Lô

Thời gian gần đây, trên sông Lô, đoạn chảy qua địa phận xã Chân Mộng xảy ra hiện tượng cá Nheo Mỹ nuôi trong lồng chết rải rác. Qua thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), có 15 hộ bị ảnh hưởng với 50 lồng nuôi khoảng 30 vạn con, kích cỡ từ 0,3-1,5kg/con. Thiệt hại ban đầu được các chủ hộ ước tính lên tới 20-30% tổng đàn, tương đương khoảng 20 tấn cá.

Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy, cá Nheo Mỹ chết có hiện tượng phần đuôi và da cá xuất hiện các viền trắng, một số con cá xuất hiện lở loét ở gốc vây. Mang cá có màu sắc nhạt và có nhiều nhớt; phần gan cá có ít đốm trắng; phần bề ngoài và cuống gan xuất hiện các hạt nhỏ và các dải hạt màu trắng khi bóp nhẹ các hạt thấy hơi cứng.

Cá Nheo Mỹ trên sông Lô, đoạn chảy qua địa phận xã Chân Mộng chết do vi khuẩn Aeromonas sp và ký sinh trùng Dolfustrema sp gây ra (Ảnh chụp ngày 28/7)

Để ngăn chặn tình trạng cá chết lan rộng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản đã hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, trị bệnh và xử lý cá chết tránh ô nhiễm môi trường; đồng thời, tiến hành lấy 2 mẫu cá Nheo Mỹ có các dấu hiệu trên gửi xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh.

Trả lời kết quả xét nghiệm, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 1 (Cục Chăn nuôi và Thú y) kết luận, cá Nheo Mỹ chết do vi khuẩn Aeromonas sp và ký sinh trùng Dolfustrema sp gây ra.

Ông Quyền Hồng Hà - khu Tiền Phong, xã Chân Mộng là hộ có kinh nghiệm nuôi cá lồng nhiều năm trên sông Lô cho biết: "Giai đoạn này thời tiết chuyển mùa, nắng nóng và mưa đan xen làm biên độ dao động nhiệt độ môi trường nuôi có sự chênh lệch là điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn phát triển gây bệnh. Hơn 2 tuần qua, sau khi được cán bộ chuyên môn hướng dẫn về cách xử lý, phòng và trị bệnh, hơn 30 lồng cá nuôi các loại, trong đó có 10 lồng cá Nheo Mỹ “sức khỏe” đã ổn định trở lại. Hiện tại không còn tình trạng cá Nheo Mỹ chết. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, bổ sung dinh dưỡng, với hy vọng giúp đàn thủy sản nâng cao sức đề kháng, chống lại nguy cơ dịch bệnh”.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm tìm tác nhân cá Nheo Mỹ chết trên sông Lô

Để hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục chăn nuôi, Thú y và Thủy sản và các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình dịch bệnh đối với thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý, nhất là các vùng nuôi cá lồng, khu vực nuôi thủy sản tập trung, thâm canh, bán thâm canh; tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, trị bệnh theo hướng dẫn để tăng cường phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa.

Đối với UBND xã Chân Mộng và các xã, phường có hộ nuôi cá Nheo Mỹ trên sông Lô cần tiến hành kiểm tra việc thu gom, xử lý đối với xác động vật thủy sản chết (nếu có); tuyệt đối không vớt cá chết vứt ra sông hoặc khu vực xung quanh làm lây lan nguồn bệnh, ô nhiễm môi trường; hướng dẫn các hộ nuôi cá Nheo Mỹ trong lồng cách nhận biết cá bị mắc bệnh, cách sử dụng thuốc điều trị, kết hợp bổ sung vitamin, khoáng chất và chế độ ăn hàng ngày nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn thủy sản. Đồng thời, yêu cầu các hộ nuôi thực hiện việc báo cáo tình hình dịch bệnh về cơ quan thú y theo quy định.

Hà Nhung