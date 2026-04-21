Giao lưu giữa các nghệ sĩ, tuyển thủ bóng đá với học sinh phường Tân Hòa

Chiều 21/4, UBND phường Tân Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Giai Nhất Zai Zai tổ chức chương trình “G1 * Zai Zai - Gắn kết yêu thương”, tạo không gian giao lưu sôi động, ý nghĩa giữa các nghệ sĩ, cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Chương trình không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Giai Nhất Zai Zai đã trao học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng tặng 4 trường tiểu học và THCS gồm: Thái Thịnh, Hòa Bình, Tân Hòa và Yên Mông (mỗi trường 25 triệu đồng) và nhiều phần quà như áo cầu thủ, quà lưu niệm tặng học sinh.

Các em học sinh hào hứng giao lưu với các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia.

Không khí chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa học sinh với các cầu thủ. Những câu chuyện về quá trình tập luyện, thi đấu và ý chí vượt khó của các tuyển thủ đã truyền cảm hứng, giúp các em có thêm động lực trong học tập, cuộc sống.

Bên cạnh đó, hoạt động ký tặng, chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ, cầu thủ mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho học sinh, góp phần nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão cho các em.

Nhiều áo thi đấu có chữ ký của các cầu thủ và các nghệ sĩ được trao tặng cho các nhà trường.

Chương trình không chỉ trao tặng quà mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, qua đó khơi dậy trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chung tay vì sự nghiệp giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thông qua chương trình, học sinh không chỉ được vui chơi, giao lưu mà còn được giáo dục về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Với những giá trị nhân văn, chương trình “G1* Zai Zai - Gắn kết yêu thương” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần tạo động lực để các em học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Mạnh Hùng