Giao lưu thơ nhạc tri ân người có công

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Chi hội Thơ Đường luật Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc với chủ đề tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.

Toàn cảnh buổi giao lưu.

Tại chương trình, 44 tác phẩm thơ Đường luật và nhiều thể thơ khác đã được giới thiệu, tạo nên không gian nghệ thuật đậm chất truyền thống, thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Với những cảm xúc chân thành, các tác giả đã tái hiện hình ảnh cao đẹp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công; khắc họa sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi vần thơ không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc mà còn góp phần nhắc nhở, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống cách mạng.

Qua hoạt động giao lưu, Chi hội thơ tiếp tục phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi hội Thơ Đường luật Phú Thọ, góp phần tạo dấu ấn cho chương trình giao lưu.

Dịp này, Chi hội Thơ Đường luật Phú Thọ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026. Hiện Chi hội có 58 hội viên, duy trì hiệu quả các hoạt động sáng tác, giao lưu, xuất bản tác phẩm, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác theo chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và người có công. Thời gian tới, Chi hội tiếp tục chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ IV, phát triển hội viên, đẩy mạnh sáng tác, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Anh Thơ