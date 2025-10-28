Giữ bình yên sông nước

Giữa mênh mông sóng nước lòng hồ Hoà Bình – nơi có công trình thuỷ điện trọng điểm quốc gia, những con tàu xuôi ngược không chỉ chở khách du lịch mà còn chở theo sinh kế của người dân ven hồ. Giữ cho mặt nước ấy luôn bình yên là nhiệm vụ thầm lặng của các chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh – những “người gác sóng” ngày đêm bám địa bàn, đảm bảo an toàn trên mặt hồ rộng lớn.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 3 tuyên truyền Luật Giao thông đường thuỷ cho học sinh Trường dân tộc bán trú, xã Tiền Phong

Giữ an toàn lòng hồ

Hồ Hoà Bình - hồ chứa nhân tạo lớn nhất Việt Nam, rộng hơn 8.900ha, dung tích trên 9,5 tỷ m3 không chỉ là “trái tim năng lượng” miền Bắc mà còn là điểm du lịch nổi tiếng. Du lịch phát triển, giao thông đường thuỷ ngày càng sôi động, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh các phương tiện đủ điều kiện hoạt động trên mặt hồ, vẫn còn nhiều phương tiện thuỷ cũ của người dân sử dụng nhiều năm, chưa đăng ký, đăng kiểm. Nhiều hộ dân sinh sống quanh hồ vẫn dùng thuyền nhỏ, bè tạm để đi lại, đánh bắt thuỷ sản, trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể sửa chữa, đóng mới, hoán cải phương tiện đạt chuẩn. Việc tuyên truyền, kiểm soát gặp nhiều trở ngại do địa bàn rộng, chia cắt, thời tiết khắc nghiệt.

Trước thực tế đó, Đội CSGT đường thủy số 3 chủ động tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Đội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật. Phối hợp với chính quyền địa phương và các điểm trường, đơn vị đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, thu hút hơn 300 lượt người dân và học sinh tham dự; trao tặng 150 áo phao cho bà con sinh sống ven hồ. Những chương trình giản dị nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hình thành “Văn hóa an toàn trên sông nước”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 105 trường hợp, xử phạt hơn 325 triệu đồng, chủ yếu là lỗi không đăng ký, đăng kiểm, chở quá số người quy định, thiếu áo phao và dụng cụ cứu sinh. Công tác tuyên truyền được lồng ghép ngay trong việc xử lý vi phạm, với phương châm “Đến từng bến, gõ từng thuyền”.

Chị Mai Thị Thuỷ Nguyên - chủ thuyền HB0615 chia sẻ: "Trước đây, khách đi thuyền không mặc áo phao, tôi cũng ngại nhắc. Nhưng từ khi được cán bộ CSGT đường thuỷ tuyên truyền, hướng dẫn, tôi hiểu hơn trách nhiệm của mình. Giờ khách nào lên thuyền tôi đều yêu cầu mặc áo phao, kiểm tra kỹ dụng cụ cứu sinh. Vừa an toàn cho khách, vừa yên tâm cho mình".

Không chỉ dừng ở công tác tuần tra, Đội đã tham mưu xây dựng 1 văn bản kiến nghị chiến lược cho UBND tỉnh về giải pháp đảm bảo TTATGT trên khu vực lòng hồ Hoà Bình; 1 văn bản kiến nghị đơn vị chức năng lắp đặt hệ thống biển báo; 2 văn bản kiến nghị UBND các xã trong công tác quản lý đối với phương tiện và bến thuỷ nội địa. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu: Mọi chuyến tàu, chuyến đò trên hồ đều an toàn và tuân thủ pháp luật.

Vượt khó vì bình yên

Công tác đảm bảo ATGT đường thuỷ trên địa bàn lòng hồ vẫn còn không ít khó khăn. Đời sống bà con ven sông còn nghèo, việc đầu tư sửa chữa, đăng kiểm phương tiện là gánh nặng lớn. Trong khi đó, toàn khu vực chỉ có một xưởng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền đạt chuẩn, khiến việc bảo dưỡng phương tiện gặp nhiều trở ngại. Nhận thức của người dân về pháp luật giao thông đường thuỷ còn hạn chế, dẫn đến việc chấp hành quy định chưa nghiêm. “Có người cho rằng đi gần thì không cần áo phao, có người chủ quan nghĩ ‘thuyền mình nhỏ, chắc không sao’. Nhưng chỉ một cơn gió mạnh hay va chạm nhỏ cũng có thể để lại hậu quả đau lòng”- Trung tá Bạch Trung Hiếu – Phó đội trưởng Đội CSGT đường thuỷ số 3 chia sẻ.

Dù vậy, các cán bộ, chiến sĩ của Đội vẫn kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, thường xuyên bám địa bàn, đến từng bến, từng hộ dân để tuyên truyền. Họ coi sự an toàn của người dân là trách nhiệm và niềm vui của mình. Song song với đó, Đội đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính chiến lược: Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền, ngành du lịch và quản lý hồ để kiểm soát phương tiện. Xã hội hoá công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp hỗ trợ áo phao, tài liệu hướng dẫn an toàn. Ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký, đăng kiểm thống nhất. Kiến nghị đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mở rộng xưởng sửa chữa tàu thuyền đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 3 tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ cho các hộ kinh doanh vận tải đường thuỷ

Thời gian tới, Đội CSGT đường thuỷ số 3 tiếp tục triển khai phong trào “Xây dựng văn hoá giao thông đường thuỷ an toàn - văn minh - thân thiện”, hướng tới mục tiêu vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiều xuống trên lòng hồ Hoà Bình, những con tàu du lịch lững lờ cập bến trong ánh hoàng hôn. Giữa mặt nước mênh mông, chiếc xuồng tuần tra của Đội CSGT đường thuỷ số 3 vẫn lặng lẽ rẽ sóng. Họ âm thầm làm nhiệm vụ, để mỗi chuyến đò chở khách được an toàn, để những làng chài ven hồ yên ấm, để dòng sông Đà mãi trong xanh, hiền hoà. Giữa đại ngàn Tây Bắc, sự bình yên ấy không tự nhiên mà có, đó là kết quả của bao công sức, tận tuỵ và trách nhiệm của những người chiến sĩ “gác sóng” thầm lặng trên lòng hồ Hoà Bình.

Anh Thơ