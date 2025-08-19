Giữ bình yên từ giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Những năm gần đây, tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây bất an cho quần chúng nhân dân. Nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những phút nóng giận thiếu kiềm chế hay sự tha hóa bởi ma túy, rượu bia. Trước tình hình đó, Công an tỉnh tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến hôm nay, người dân xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa nguôi đi nỗi bàng hoàng sau vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 22/1/2025. Người dân bị đánh thức bởi tiếng la hét, tiếng gậy gộc va đập giữa đêm. Sau trận ẩu đả, một cháu bé nằm bất động, mặt mũi bê bết máu khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Nạn nhân là cháu Phan Đại Hiệp, 14 tuổi. Từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc đi chơi, Hiệp bị nhóm thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ đã dùng gậy sắt, nắm đấm, cú đá tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, nhưng ngay sau đó, Hiệp đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, đều trong độ tuổi 15–18 về tội Giết người.

Vụ án chưa kịp lắng xuống thì mới đây, ngày 17/8, dư luận Phú Thọ lại rúng động trước vụ việc người vợ 23 tuổi ở xã Phú Mỹ lạnh lùng, nhẫn tâm dùng dao chém chồng của mình tử vong ngay tại nhà. Bi kịch này một lần nữa phản chiếu những khoảng trống đáng lo ngại trong giáo dục, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho giới trẻ hôm nay.

Đó chỉ là hai trong số 12 vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng thường bắt nguồn từ mâu thuẫn rất đời thường. Đôi khi chỉ là lời qua tiếng lại, một chén rượu, một khoản nợ vặt... nhưng chỉ cần một phút mất kiểm soát, sự bột phát, hiếu thắng đã biến con người thành kẻ sát nhân trong chốc lát. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ việc có sự tham gia của thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường, khi các em bỏ học sớm, tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí để “ra oai” và sẵn sàng ra tay tàn độc với nhau, bất chấp hậu quả để lại.

Lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp để nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trước thực trạng ấy, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức triển khai thực hiện biện pháp phòng ngừa đảm bảo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi địa phương.

Một trong những giải pháp căn bản đó là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã trong công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm “nóng” về an ninh, trật tự; thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được phát động mạnh mẽ. Những mô hình tự quản về an ninh trật tự như: “tổ liên gia”, “cụm dân cư an toàn” đến “tổ thanh niên xung kích” đã phát huy tác dụng rõ rệt. Toàn tỉnh đang duy trì thường xuyên 11.835 mô hình và 118 điển hình tiên tiến, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua các mô hình giúp lực lượng công an có thêm “tai mắt”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều mâu thuẫn trước khi để lại hậu quả đáng tiếc.

Các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự được triển khai rộng rãi tại địa bàn thôn dân cư nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, tại các địa bàn cơ sở, công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng được đẩy mạnh. Những vụ án nghiêm trọng vừa qua được cơ quan chức năng phân tích nguyên nhân, rút ra bài học cảnh tỉnh. Các văn bản pháp luật, quy định xử phạt được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ hậu quả pháp lý nặng nề nếu để bản thân trượt dài vào con đường phạm tội.

Theo cơ quan công an, trong thời gian tới, tình hình tội phạm giết người dự báo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là từ những mâu thuẫn trong kinh tế, cạnh tranh làm ăn cũng như những căng thẳng trong đời sống gia đình. Đây là thách thức lớn đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và bền bỉ của cả hệ thống chính trị. Do đó, bên cạnh nỗ lực của cơ quan công an, rất sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Đặc biệt, mỗi người dân cần tích cực, chủ động tham gia biện pháp phòng, chống các loại tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng nhằm góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lê Minh