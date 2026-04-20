Giữ bình yên từ cơ sở

Với phương châm “bám địa bàn, gần dân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an xã Lạc Thủy đã và đang phát huy vai trò nòng cốt giữ vững bình yên từ sớm, từ xa.

Công an xã Lạc Thuỷ ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

Xác định địa bàn cơ sở là “tuyến đầu” trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an xã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Bên cạnh đó, các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân, tranh chấp nhỏ lẻ đều được hòa giải kịp thời, hiệu quả.

Trong quý I/2026, lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiềm chế, ngăn chặn tội phạm về trật tự xã hội. Theo đó, phát hiện, xử lý 3 vụ việc về ma tuý, 2 vụ việc về tệ nạn cờ bạc, số đề. Ngoài ra, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế.

Đặc biệt, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường với 65 buổi tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh với xã, tỉnh bạn. Qua đó phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức 3 buổi tuyên truyền, giáo dục về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho 350 người dân thôn Hồng Phong, khu Ngai Long và giáo viên, học sinh Trường tiểu học Chi Nê. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong Nhân dân, không để tội phạm lợi dụng gây mất ANTT trên địa bàn. Vận động Nhân dân giao nộp 1 súng kíp, 1 súng cồn tự chế, 2 kiếm, 1 dao, 9 quả pháo tự chế. Hiện nay, xã duy trì 2 mô hình tự quản về ANTT: “Cổng trường an toàn về giao thông” tại Trường tiểu học Chi Nê và mô hình “Cụm liên kết đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh” giữa 6 xã, phường thuộc 2 tỉnh Phú Thọ và Ninh Bình.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Lạc Thuỷ cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phải gần dân, hiểu dân thì mới làm tốt nhiệm vụ. Mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý ngay từ cơ sở. Thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và phát huy các mô hình tự quản để giữ vững ổn định địa bàn.”

Đinh Thắng