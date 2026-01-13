Giữ thế cân bằng chiến lược trong đối ngoại quốc phòng - Bài 2: Trụ cột đối ngoại và bản lĩnh, thế trận đấu tranh (Tiếp theo và hết)

Đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) là trụ cột quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, giữ vững thế cân bằng chiến lược trong môi trường cạnh tranh quốc tế gay gắt, bên cạnh các sách lược, giải pháp “xây”, chúng ta phải chủ động, bản lĩnh trên mặt trận “chống”, với tinh thần lấy “xây” để “chống”...

Bảo vệ chính nghĩa trước “bão” thông tin xuyên tạc

Những ngày đầu năm 2026, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc liên quan đến hoạt động quân sự và chính sách quốc phòng của Việt Nam. Một số phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại và tài khoản mạng xã hội của các tổ chức phản động đã lan truyền nhiều bài viết, video clip, sản phẩm truyền thông do AI tạo ra... có nội dung kích động xung đột vũ trang, xuyên tạc tình hình Quân đội ta, bôi nhọ lãnh đạo chủ chốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xuyên tạc mối quan hệ giữa Quân đội và Công an... Chúng lấy thông tin, hình ảnh liên quan đến cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào Venezuela, sử dụng công nghệ AI tạo ra vô số sản phẩm truyền thông có nội dung xấu độc để xuyên tạc tình hình trong nước, phá hoại Đại hội XIV của Đảng. Một số đối tượng phản động nhân cơ hội này đã lộng ngôn quy chụp, võ đoán, hạ bệ, bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đặt Quân đội nhân dân Việt Nam trong mối quan hệ so sánh, đối sánh với quân đội các nước và lớn tiếng “dạy dỗ”, “khuyên răn” chúng ta phải thay đổi tư duy quân sự, hợp tác với ai, mua vũ khí ở đâu... Chúng xuyên tạc, phủ nhận việc lựa chọn chính nghĩa trong quan hệ quốc tế của Việt Nam và cho rằng, “chính nghĩa” chỉ thuộc về kẻ mạnh; muốn chọn “chính nghĩa” thì phải dựa hẳn vào cường quốc phương Tây...

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Với những người có kiến thức và bản lĩnh chính trị, không khó để nhận ra chiêu trò thao túng tâm lý, dẫn dắt cảm xúc công chúng trên mặt trận chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, trong môi trường xã hội mặt bằng dân trí không đồng đều, chiêu trò chống phá tinh vi nêu trên thực sự rất nguy hại. Nó làm ô nhiễm môi trường văn hóa không gian mạng, tác động tiêu cực đến nhận thức, tình cảm, tâm lý của đời sống xã hội, đặc biệt là khi chúng chọn “điểm rơi” của chiến dịch truyền thông chống phá vào Đại hội XIV của Đảng và tình hình biến động tại Venezuela... Chính vì vậy, giữ thế cân bằng chiến lược trong ĐNQP chính là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng trong quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với các đối tác. Bên cạnh đó, với trách nhiệm, bổn phận của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chúng ta phải đấu tranh mạnh mẽ, vạch trần âm mưu, đẩy lùi thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Mục tiêu của ĐNQP đã được Quân ủy Trung ương xác định rõ tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 là: Giữ được thế cân bằng chiến lược để góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta đã tăng cường xác lập, củng cố thì nhiệm kỳ 2025-2030 và giai đoạn tiếp theo, chúng ta phải giữ vững và tăng cường tiềm lực, sức mạnh, vị thế. Đó vừa là mục tiêu, yêu cầu mang tính cấp bách, vừa là định hướng chiến lược có ý nghĩa lâu dài.

Cần thấy rõ rằng, trong quan hệ quốc tế, “chính nghĩa” không phải là khái niệm trừu tượng hay cảm tính. Chính nghĩa được xác lập trên những giá trị phổ quát đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận, trước hết là Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi... Sự thắng thế ở những lĩnh vực nào đó, đối với nước lớn, không phải là sự thắng thế của chính nghĩa nếu như nó đi ngược lại khát vọng hòa bình của nhân loại, mà nó đơn thuần chỉ là sự thắng thế trong cạnh tranh lợi ích. Đối với Việt Nam, chính nghĩa gắn chặt với những giá trị được hun đúc từ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước: Khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, ý chí độc lập, tự chủ và quyền tự quyết của dân tộc. Bởi vậy, khi chúng ta chọn chính nghĩa trong quan hệ quốc tế, trước hết là chọn con đường phù hợp với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia-dân tộc; phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thời đại, đôi bên cùng có lợi. Đó là căn cứ để chúng ta đập tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo chính nghĩa.

Kiên định chính sách quốc phòng “4 không”

Đường lối đối ngoại của Đảng và công tác ĐNQP đã được cụ thể hóa trong chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam. Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản để giữ thế cân bằng chiến lược. “Không tham gia liên minh quân sự” là để tránh bị ràng buộc vào các cam kết đối đầu. “Không liên kết với nước này để chống nước khác” là nhằm khẳng định lập trường hòa bình, tự vệ. “Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác” là để bảo vệ chủ quyền và không gian chiến lược. “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” thể hiện rõ bản chất hòa bình của chính sách quốc phòng Việt Nam. “4 không” có mối quan hệ biện chứng, thống nhất để tạo thế và giữ vững thế cân bằng chiến lược trong ĐNQP. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là các cơ quan chiến lược; các đơn vị, địa phương trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến công tác ĐNQP phải thấm nhuần điều này để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Chúng ta cũng cần tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ, chính sách quốc phòng “4 không” không phải là cách Việt Nam chọn “đứng ngoài” các thách thức an ninh khu vực và quốc tế như các luận điệu xuyên tạc, quy chụp. Ngược lại, đó là nền tảng để Việt Nam chủ động, tự tin mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, sự minh bạch và nhất quán ấy chính là yếu tố tạo dựng niềm tin, uy tín và vị thế bền vững. Chúng ta chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, coi đây là một trong những công cụ quan trọng để xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Hợp tác quốc phòng của Việt Nam luôn được đặt trong khuôn khổ nguyên tắc rõ ràng, hợp tác nhưng không lệ thuộc; mở rộng nhưng không đánh đổi chủ quyền, lợi ích cốt lõi; tham gia tích cực nhưng không bị cuốn theo các toan tính đối đầu. Chính sự kiên định này giúp Việt Nam duy trì được thế cân bằng trong quan hệ với các đối tác, nhất là với các nước lớn, trong khi vẫn tranh thủ được nguồn lực, kinh nghiệm và sự ủng hộ quốc tế cần thiết.

Năm 2025 ghi dấu nhiều hoạt động ĐNQP nổi bật, thể hiện rõ sự kết hợp hài hòa giữa xây dựng lực lượng và mở rộng hợp tác quốc tế. Các đoàn cấp cao Quân đội Việt Nam tiếp tục trao đổi, tiếp xúc song phương và đa phương với nhiều đối tác nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ quan điểm, giải pháp giải quyết các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Một điểm nhấn đáng chú ý là sự gắn kết giữa hoạt động ĐNQP với đời sống chính trị-xã hội của đất nước. Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là những dấu mốc có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh, bản lĩnh và ý chí hòa bình của dân tộc Việt Nam, khẳng định vị thế, sức mạnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó, các hoạt động trưng bày, giới thiệu thành tựu công nghiệp quốc phòng (CNQP), các sản phẩm lưỡng dụng, các giải pháp khoa học-công nghệ quốc phòng được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế. Thông qua những hoạt động này, Việt Nam đã gửi thông điệp hợp tác quốc phòng đến các đối tác song phương và đa phương. Việt Nam phát triển CNQP tự chủ, tự lực, tự cường để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định chung. Đây cũng chính là những căn cứ để phản bác các quan điểm thù địch, xuyên tạc, cho rằng Việt Nam đang “răn đe quân sự” trong khu vực và châu lục. Những thành tựu CNQP mang thương hiệu Việt Nam trong diễu binh, diễu hành và các triển lãm chính là thực tiễn sinh động tác động trực tiếp tới nhận thức xã hội. Qua đó để thấy rõ hơn mối liên hệ giữa sức mạnh quân sự, ổn định chính trị và môi trường hòa bình cho phát triển; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định ĐNQP trong giai đoạn mới cần tập trung hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, dự báo sớm các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ; vừa kiên định nguyên tắc, vừa nâng cao năng lực thích ứng. Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và công tác ĐNQP thông qua sự chỉ đạo khái quát, cụ thể về “Hai kiên định”, “Hai đẩy mạnh”, “Hai ngăn ngừa” mà Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

