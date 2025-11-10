Giữ vững “trận địa” tư tưởng trên không gian mạng

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Không gian mạng đã, đang có những ảnh hưởng trực tiếp, tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống. Đây cũng chính là môi trường để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng hiện nay. Vấn đề này đã và đang được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả ...

Nhận diện rõ thủ đoạn

Theo rà soát của cơ quan chức năng, hiện nay, các thế lực thù địch đang sử dụng hàng trăm trang mạng xã hội (chủ yếu là facebook, youtube, blog...) và một số hãng truyền thông thiếu thiện chí với nước ta đăng tải, phát tán tin, bài, video, clip nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Một số hội, nhóm, tổ chức phản động, chống đối trong và ngoài nước có nhiều hoạt động tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận nước ta. Lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp, các vụ việc phức tạp... để kích động dư luận, hình thành tâm lý phản kháng, tư tưởng bất mãn, chống đối, tiến tới kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ.

Cơ bản như nhiều địa phương trong cả nước, Phú Thọ cũng chịu sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chúng lợi dụng các sự kiện lớn của tỉnh như: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của tỉnh... để xuyên tạc hình tượng lịch sử, đòi xét lại lịch sử, hòng làm phai mờ văn hóa dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết, xuyên tạc, kích động, bôi nhọ nhằm đánh lạc hướng dư luận, gây hoài nghi, tạo tâm lý bất ổn trong xã hội.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Hùng Vương chủ động chia sẻ việc thực hiện Luật An ninh mạngvà sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật.

Giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn 3 tỉnh trước sáp nhập đã ghi nhận một số vụ việc như trang facebook “Save Tam Đảo” lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường Vườn quốc gia Tam Đảo đã đăng tải tin, bài, video clip xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động người dân trên địa bàn tỉnh khiếu kiện, chống đối chính quyền. Các tài khoản mạng xuyên biên giới (facebook, zalo, tiktok, blog, youtube...) chưa được quản lý chặt chẽ; những thông tin sai sự thật, xấu độc gây hoang mang, bức xúc trong dư luận chưa được chặn lọc, ngăn chặn triệt để. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng một số vụ việc chưa tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo; đất đai, giải phóng mặt bằng; công tác phòng, chống thiên tai; an sinh xã hội... trên địa bàn để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động Nhân dân.

Nguy hiểm hơn cả là gần đây, các thế lực thù địch đã sử dụng công nghệ deepfake của AI để tạo ra các sản phẩm hình ảnh, âm thanh, video giả cực kỳ tinh vi nhằm hạ thấp uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức, cá nhân... Đáng tiếc là vì hiểu biết, nhận thức còn hạn chế nên một số người dân trên địa bàn tỉnh ta đã tham gia vào các trang, hội nhóm phản động trên facebook, chia sẻ những thông tin giả nguy hiểm, xấu độc.

Chỉ trong tháng 10 vừa qua, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc công dân tỉnh ta tham gia các hội nhóm hoặc chia sẻ thông tin phản động. Công an xã Đại Đồng phát hiện công dân Bùi Thị H. (sinh năm 1991, trú tại xóm Ngái, xã Đại Đồng) tham gia nhóm facebook có nội dung tiêu cực, chống đối chính quyền mang tên “Chợ rao vặt K.G”. Công an xã Hiền Lương phát hiện tài khoản facebook “Đ.Q.T” do Đ.Q.C, sinh năm 1982, cư trú tại xã Hiền Lương quản lý có tham gia, theo dõi nhiều hội nhóm có nội dung xấu, độc do các đối tượng ở nước ngoài lập ra với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Công an xã Hợp Lý phát hiện một tài khoản facebook cá nhân chia sẻ nhiều bài viết của đối tượng phản động Nguyễn Văn Đài. Các bài viết này có nội dung xuyên tạc, phản động, sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Qua quá trình rà soát, xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản là ông Nguyễn Văn V., sinh năm 1977, trú tại thôn Cương, xã Hợp Lý... Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp nêu trên đều cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã vô tình tham gia vào nhóm do các đối tượng phản động lập ra, đồng thời đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, tự nguyện rời khỏi các nhóm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng...

Chủ động trên “trận địa số”

Trong 5 năm qua, trên địa bàn 3 tỉnh trước sáp nhập và từ tháng 7/2025 đến nay là tỉnh Phú Thọ mới đã phát hiện 1.220 trường hợp, xử phạt 196 vụ việc liên quan đến tin giả, tin sai sự thật, thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận; cảnh cáo nhắc nhở 367 trường hợp và buộc gỡ bỏ bài viết đối với hơn 1.000 lượt quản trị viên quản lý các hội, nhóm, các tài khoản cá nhân. Lực lượng chức năng 3 tỉnh cũng đã phối hợp phát hiện, tấn công, vô hiệu hoá 1.536 tài khoản facebook, fanpage, youtube thường xuyên đăng tải các thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được đã khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng có chuyển biến rõ nét, góp phần kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Qua thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, định hướng trước một số vụ việc, hiện tượng phức tạp trong xã hội có lúc, có nơi chưa thực sự kịp thời; công tác phối hợp giữa các lực lượng thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò nòng cốt của từng lực lượng; chưa có nhiều tin, bài, video, clip đấu tranh phản bác có sức lan toả mạnh mẽ; công tác tuyên truyền thông tin tích cực có thời điểm, vụ việc chưa tạo ra các chiến dịch truyền thông trên quy mô lớn..

Trao đổi về những việc cần làm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng thời gian tới, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng, phải nâng cao tính chiến đấu, chủ động, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cần xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, sống còn của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và những cán bộ, đảng viên. Do đó, cần chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng và phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết đấu tranh phản bác tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò của tuyên truyền miệng, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống thông tin cơ sở. Kết hợp chặt chẽ và sử dụng đồng bộ các loại hình báo chí, phát huy tối đa thế mạnh của các phương thức truyền thông mới, hệ thống báo điện tử và hệ sinh thái mạng xã hội để đẩy mạnh đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực một cách nhanh nhất đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Dương Liễu