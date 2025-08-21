“Hái ra tiền” từ nuôi loài thú hoang dã

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cầy vòi mốc đang trở thành một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nhiều hộ gia đình bởi mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có nhiều ưu điểm như: Diện tích chuồng trại nhỏ, không gây ô nhiễm, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và không tốn nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên, đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, do đó, việc chăn nuôi đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và am hiểu kỹ thuật.

Cầy vòi mốc là loài vật ít bị bệnh, thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt

Anh Nguyễn Định, giáo viên tại xã Yên Lập, là một trong những người tiên phong trong việc phát triển mô hình phát triển kinh tế từ nuôi cày vòi mốc. Được biết đến loại “đặc sản” này từ những năm 2000, khi đang là giáo viên của một trường DTNT trên địa bàn tỉnh. Anh Định đã giành nhiều năm tìm hiểu, học hỏi các mô hình tại nhiều địa phương, đến năm 2021, anh chính thức đầu tư 50 triệu đồng để cải tạo sân vườn, xây dựng hệ thống chuồng nuôi rộng 60m2 và 300 triệu đồng để mua con giống.

Với sự kiên trì và kiến thức vững vàng, chỉ sau vài năm, mô hình của anh đã phát triển mạnh mẽ. Từ vài cặp giống ban đầu, trang trại của anh giờ đây đã có hàng chục cặp cầy vòi mốc sinh sản và thương phẩm. Mỗi năm, anh thu về doanh thu từ 200-250 triệu đồng. Anh Định chia sẻ: Cầy vòi mốc là loài vật dễ nuôi, ít bị bệnh và có thể thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt. Thức ăn của chúng khá đơn giản, chủ yếu là các loại rau, củ, quả và nông sản sẵn có tại địa phương.

Đến mùa sinh sản, có thể bổ sung thêm trứng gà, vịt hoặc cá để cung cấp đủ dinh dưỡng. Cầy là loại vật ăn đêm, do đó, ban ngày không cần chăm sóc, chỉ cần cho ăn 1 bữa vào chiều muộn hoặc tối. Một ưu điểm lớn của mô hình này là không gây ô nhiễm và tiếng ồn, phù hợp với việc chăn nuôi ở khu vực dân cư. Người nuôi có thể nuôi theo quần thể hoặc tách riêng từng cá thể để dễ dàng quản lý lượng thức ăn và theo dõi sức khỏe.

Đàn cầy cùng lứa có thể nuôi theo quần thể để tận dụng tối đa diện tích chuồng nuôi

Nhằm tối ưu diện tích, song song với hệ thống chuồng nuôi khép kín, anh Định cũng xây dựng khu vực ao nuôi cá trê ngay liền kề để tận dụng sản phẩm thừa từ chăn nuôi. Đồng thời sử dụng cá làm thực phẩm bổ sung cho đàn cầy khi cần thiết. Sự kết hợp giữa ao cá và chuồng nuôi giúp tận dụng tối đa diện tích, đồng thời tạo mô hình sản xuất đa dạng, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập và giảm thiểu rủi ro.

Về kinh tế, cầy vòi mốc sinh sản khi đạt khoảng 2 năm tuổi. Con giống nuôi trong khoảng 6-7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 4-5 kg, đủ điều kiện để bán thương phẩm với giá khoảng 1,8-2 triệu đồng/kg. Đặc biệt, giá bán cầy giống rất cao: Một cặp cầy 2 năm tuổi đã sinh sản có giá khoảng 24 triệu đồng, trong khi một cặp cầy giống 1 năm tuổi có giá khoảng 15 triệu đồng. Đây chính là yếu tố mang lại lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi.

Cày vòi mốc là loài vật ăn đêm, không gây tiếng ồn và ô nhiễm

Mặc dù cho hiệu quả cao, tuy nhiên, cầy vòi mốc là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, việc chăn nuôi không thể tùy tiện mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Người nuôi phải được cơ quan chức năng cấp giấy phép chăn nuôi động vật hoang dã. Con giống phải có nguồn gốc hợp pháp, có giấy tờ chứng minh và được tiêm phòng đầy đủ.

Mặt khác, mặc dù mang lại lợi nhuận lớn, chi phí ban đầu để mua con giống và xây dựng chuồng trại kỹ thuật khá cao. Hiện nay, chưa có cơ sở đào tạo bài bản về kỹ thuật chăn nuôi cầy vòi mốc. Người nuôi chủ yếu phải tự học hỏi, tìm hiểu qua sách báo, internet hoặc từ những người có kinh nghiệm. Việc quản lý, theo dõi số lượng cá thể, tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi người nuôi phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận.

Người nuôi cầy vòi mốc phải được cơ quan chức năng cấp giấy phép chăn nuôi động vật hoang dã và tuân thủ đúng, đủ các quy định của pháp luật

Với những ưu điểm về kinh tế và tính bền vững, mô hình nuôi cầy vòi mốc hứa hẹn sẽ trở thành một hướng đi mới giúp nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển mô hình này phải gắn liền với việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ động vật hoang dã và đảm bảo tính bền vững của môi trường.

Hoàng Giang